Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yangında ölen Down sendromlu Eymen'in ailesi ikinci acı haberi yaşadı

Yangında ölen Down sendromlu Eymen'in ailesi ikinci acı haberi yaşadı

18:5029/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
11 yaşındaki Eymen Ayaz Çalışkan, toprağa verildi
11 yaşındaki Eymen Ayaz Çalışkan, toprağa verildi

İzmir'de 11 yaşındaki Eymen Ayaz Çalışkan'ın evde mum ve çakmakla oynadığı sırada çıktığı öne sürülen yangında, Eymen Ayaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eymen'in cenazesi bugün toprağa verilirken, ailesinin daha önce de diğer oğulları Enes'i trafik kazasında kaybettikleri öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan (11), toprağa verildi. Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes Çalışkan'ın (2) da trafik kazasında yaşamını yitirdiği, Eymen Ayaz Çalışkan'ın bu kazadan 4 yıl sonra dünyaya geldiği ortaya çıktı.


Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Daireden yükselen dumanı gören bina sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın kısa sürede söndürülürken, Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan'ın mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Oğlunu kurtaramamış

Anne Emine Çalışkan’ın (54) yangın sırasında mutfakta olduğu, diğer çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle Eymen Ayaz'ı kurtaramadığı belirtildi. Ayrıca Eymen Ayaz'ın evde mum ve çakmakla oynadığı, yangının da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.


Öte yandan Çalışkan çiftinin diğer oğulları Enes Çalışkan'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği, Eymen Ayaz’ın bu kazadan 4 yıl sonra dünyaya geldiği öğrenildi.


Cenaze namazı kılındı

Eymen Ayaz Çalışkan için bugün ikindi vakti Buca'daki Yeşilbağlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Emine-Hasan Çalışkan çifti, yakınları ve vatandaşlar yer aldı. Çalışkan'ın cenazesi, namazın ardından Yeniansızca Mezarlığı'nda toprağa verildi.



#Down Sendromu
#Yangın
#Acı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 1. 2. 3. oturum saatleri ve günleri