Yangınlarla mücadele eden Şahan Gökbakar, YouTube'da yayınlanan Instagram videoları için harekete geçti: Haksız kazanç elde edenlerin gelirleri mağdurlara gidecek

Instagram'daki videoları çok sayıda kullanıcı tarafından YouTube’da yayınlanan Gökbakar, yaptığı yayınlar üzerinden haksız kazanç elde edildiğini söyleyerek, YouTube ile anlaştıklarını ve bundan sonra elde edilen gelirin yangında zarar gören aileler için kullanılacağını söyledi.

"Yangında mağdur olan aileler için kullanılacak"

Instagram hesabından bir video paylaşarak konuya açıklık getiren Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: "Benim yaptığım Instagram yayınlarını alıp, YouTube üzerinden yayınlayan ve bu şekilde haksız gelir elde eden kişiler ve kanallar artık, elde ettiğiniz gelir cebinize değil, yangın mağdurlarına gidecek. YouTube ile görüşüp bu yanlışı bir hayır işine döndürdük.

OYNAT 03:18 Yangınla mücadele eden Şahan Gökbakar deliye döndü: Burada provokatörler var demin bir tanesini gırtlaklıyordum Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye günlerdir destek veren komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bölgede gönüllü kisvesi altında provokatörlerin bulunduğunu söyleyen Gökbakar, 'Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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İnsanların videolarını kaldırmıyoruz. İsteyen herkes videolarımı kendi sayfalarından kullanabilir ancak elde edilecek tüm gelirler YouTube tarafından bize aktarılacak ve yangında zarar gören ailelere destek amacıyla kullanılacak."

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FOTOĞRAF 6 Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi. “Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi. “2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.” Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti. Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam. Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.



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