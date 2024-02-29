Yapay zekadan çizgi dizi

CHP teşkilatı, Genel Başkan Özgür Özel’in bazı adayları yapay zekayla belirledikleri iddiasını inandırıcı bulmadı. Bu açıklama ön seçimden kaçışın bahanesi olarak görülüyor. “Yapay zeka, Çankaya’da hiç tanınmayan ve aday adayı bile olmayan 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner’i belirleyemez” diyorlar.