Yapay zekadan çizgi dizi

Çin Medya Grubunun (CMG), Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Qianqiu Shisong” adlı 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü yayınlandı. Çizgi dizide yedi dakikada klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleri anlatılıyor. Sanat tasarımı, animasyona ve yapım sonrasına dair tüm işlemleri yapay zekanın yaptığı çizgi dizi, dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Dizinin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adlı yapay zeka modeli kullanıldı.
Dizinin yapımında yapay zeka kullanıldı.
#kültür sanat
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#çizgi dizi
2 saat önce