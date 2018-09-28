Hayat Yavru kedileri kurtarmak için yanan huzurevine girdi
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Yavru kedileri kurtarmak için yanan huzurevine girdi

Sultangazi Huzurevi'nde çıkan yangında huzurevi sakini Yavuz Mehmet Söylemez, soğutma çalışmaları süren binaya girerek yavru kediyi kurtardı. Kedinin tam yangın bölgesinde kaldığını söyleyen Söylemez, itfaiyenin uyarılarına rağmen içeriye girdi.

Haber Merkezi DHA
Huzurevi yangınında yavru kediler için seferber oldu.
Huzurevi yangınında yavru kediler için seferber oldu.
Huzurevi yangınında yavru kediler için seferber oldu.
Huzurevi yangınında yavru kediler için seferber oldu.

Sultangazi Gazi Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle huzurevi kısa sürede tahliye edildi. 75 yaşındaki Yavuz Mehmet Söylemez'in aklı içeride beslediği yavru kedilerde kaldı. İtfaiyenin uyarılarına rağmen içeriye giren Söylemez, kısa sürede yavru kediyi bularak dışarı çıkardı.

Söylemez, “Bunlar benim baktığım kediler. 10 yavru vardı, 4'ünü kurtardım. Diğer 6'sı içeride düşen malzemelerin altında kaldı. Kediler tam yangın bölgesinde kalmıştı. Bir kutunun içindeydiler" dedi. Kurtardığı yavru kediyi güvenli bir yere götüren Yavuz Mehmet Söylemez, daha sonra içerideki 6 kedi için tekrar alevlerin söndürüldüğü alana gitti.

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