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Yazar Necdet Sakaoğlu vefat etti

04:00 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:16 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Necdet Sakaoğlu
Necdet Sakaoğlu

Osmanlı ve şehir tarihine önemli katkılar sunan eğitimci ve yazar Necdet Sakaoğlu 85 yaşında vefat etti. Alfa Yayınları yaptığı açıklamada, “Çalışmaları yalnızca akademik alana değil kültürel alana ve geniş okur kitlelerine de hitap eden büyük yazar, titiz çalışmaları ile coğrafya, kültür ve kent konularını ustalıkla işlerken Türkiye’deki tarih araştırmalarına ve yöntemlerine zenginlik kattı. Necdet Sakaoğlu’nu tarihe olan sevgisi ve bilgeliği ile daima hatırlayacağız. Kıymetli yazarımızın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Sakaoğlu’nun cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Amasra şehir mezarlığına defnedildi.

OSMANLI VE ŞEHİR TARİHİYLE İLGİLİYDİ

1939'da Sivas’ın Div­ri­ği ilçesinde doğan Sakaoğlu, 1951’de ilkokulu, 1957'de öğretmen okulunu bitirdi. Yazar, daha sonra Dârül-Muallimat-ı Aliye’de öğrenim gördü. Sel­çuk­lu ve Os­man­lı tarihinin yanı sıra eği­tim ve şehir tarihi üzerine çalışan Sakaoğlu, çeşitli gazete ve dergide makaleler yayımladı. 1969 ve 1971’de Milliyet Ali Naci Karacan, 1983’te Hürriyet Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler ödüllerini aldı. Otuzu aşkın kitabı bulunan yazarın eserlerinden başlıcaları şunlar: Bu Mülkün Sultanları, Osmanlı Tarihi Sözlüğü, “Çeşm-i Cihan” Amasra, Türkiye Eğitim Tarihi (11-20. Yüzyıllar), Çantada Kalan Anılar.



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