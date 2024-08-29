Yazar Necdet Sakaoğlu vefat etti

Osmanlı ve şehir tarihine önemli katkılar sunan eğitimci ve yazar Necdet Sakaoğlu 85 yaşında vefat etti. Alfa Yayınları yaptığı açıklamada, “Çalışmaları yalnızca akademik alana değil kültürel alana ve geniş okur kitlelerine de hitap eden büyük yazar, titiz çalışmaları ile coğrafya, kültür ve kent konularını ustalıkla işlerken Türkiye’deki tarih araştırmalarına ve yöntemlerine zenginlik kattı. Necdet Sakaoğlu’nu tarihe olan sevgisi ve bilgeliği ile daima hatırlayacağız. Kıymetli yazarımızın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Sakaoğlu’nun cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Amasra şehir mezarlığına defnedildi.