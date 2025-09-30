Yeme-İçme sektörüne örnek olacak yeni franchise modeli: Aslı’da dükkan senin!

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Aslı, gıda sektöründe franchise modeline yepyeni bir soluk getiren ve girişimciliği herkes için ulaşılabilir kılan benzersiz bir projeyi hayata geçiriyor. Yeni model, yüksek sermaye ve yatırım maliyeti gibi en büyük engelleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede hizmet sektöründe deneyimi olanların yanı sıra kafe işletmeciliğine ilgi duyan herkese kendi işini kurma fırsatı sunuluyor. Aslı, yeni franchise modeliyle yatırımcılardan giriş bedeli talep etmiyor. Mağaza kurulumu, dekorasyonu, gerekli ekipmanların temini ve tüm yatırım sürecini üstlenen marka, kendi işini kurmak isteyenlere anahtar teslim iş yeri sunuyor.

90 günde mağaza teslimi ve kapsamlı destek!

Aslı yeni model sayesinde iş ortaklarına hızlı ve etkili bir destek süreci de sunuyor. Bu kapsamda; anlaşma sağlandıktan sonra 90 gün içinde mağaza teslimi hedeflenirken, potansiyel mağaza yerlerinin analizi ve personelin eğitimi de Aslı tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Modelin en büyük avantajlarından biri de 5 yıllık başarılı bir işletme sürecinin ardından mağaza mülkiyetinin işletmeciye avantajlı olarak devredilme imkanı sunması. Aslı bu sayede, girişimcilerin iş yatırımıyla birlikte kalıcı bir varlık edinmesine olanak da sağlıyor.

Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan.

“Yalnızca bir iş modeli değil, uzun vadeli değer sunuyoruz”

Aslı tarafından hayata geçirilen franchise modelinin sekörde çığır açacağını dile getiren Aslı Genel Müdürü Caner Bayıralan şunları söyledi: