Yeni nesil de bu şarkılarla büyüyecek

Türk pop ve caz müziğinin yıldızlarından Ayten Alpman’ın, 30 yıl sonra stüdyoya girerek kaydettiği “Bir Başkadır Ayten Alpman” isimli son albümü Chill Out Mix olarak yeniden düzenlendi. Albüm bir çok ilki beraberinde barındırıyor ve tam anlamıyla arşivlik bir çalışma. 2012 yılında kaybettiğimiz Ayten Alpman sesi alınıp Chillout versiyonları ile Türkiye’nin başarılı aranjörü Sadun Ersönmez tarafından düzenlendi.

9 şarkının yer aldığı projenin aynı zamanda tüm şarkıları kliplendirildi. Türk müziğinin arşivini tutan müzik adamı Hakan Eren tarafından Ossi Müzik etiketi ile çıkan albüm aynı zamanda CD olarak da basıldı ve büyük ilgi gördü. Hakan Eren, “Ayten Alpman bu albümü dinleseydi alışması biraz zor olurdu ama mutlaka beğenirdi” diyor. Albüme imzalarını atan müzik adamları Hakan Eren ve aranjör Sadun Ersönmez’den albümün hikayesini ve detaylarını öğrendik.

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Ayten Alpman - Sadun Ersönmez

ALBÜM BÜYÜK BİR RİSKTİ

- Ayten Alpman adına yapılan çok özel bir proje ve bildiğim kadarıyla ilk kez bir Türk sanatçının tüm şarkıları ChillOut versiyonları yapıldı ve bir albümde toplandı bu aklınıza nereden geldi?

Biz bu albümü 2007 yılında pop caz olarak yapmıştık. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala en çok dinlenen albümümüzdü. Gece dışarı çıktığım zaman mekanlarda, gündüz plajlarda her yerde DJ’lerin şarkılara yeni düzenlemeler, remixler yapıp çaldıklarını duyuyordum. Aslında bu şarkılar alt yapı olarak daha chillout olarak yapılmaya müsaitti ve albümün aranjörü Sadun Ersönmez’e bu böyle olmuyor; “Bunları güzelce yapalım, onları çalsınlar” dememle start aldı proje.

GENÇ JENERASYONU DA YAKALADI

- Neden Ayten Alpman ve neden ChillOut ?

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Ayten Alpman’a albüm yapmak en büyük hayalimdi ve 30 yıl sonra stüdyoya sokup, yaptığımız son albümü oldu. “İyi ki yapmışız” diyorum hep; çünkü Ayten Alpman çok değerli ve çok önemli bir yorumcu. Evet, büyük riskti sonuçta Ayten Alpman’a yeniden bir şey yapılacaktı. Sadun Ersönmez, bu albüm için 1,5 yıl çalıştı. En iyisi, en güzeli ve önemlisi günümüz soundlarına en yakınını bulmak için. Ayten Alpman’ın bu albümle genç jenerasyonu da yakaladığını düşünüyorum.

- Ayten Alpman’ı tanıdığım kadarıyla çok titiz ve zor beğenen bir sanatçıydı sizce bu albümü dinleseydi ne derdi?

İlk pop caz olan “Bir Başkadır Ayten Alpman”albümünü yaparken zaten zor beğenen biri olduğunu biliyordum ve o repertuarı Ayten Alpman’a, yapabilmem aylar sürdü. Sonuçta cover yapacaktı ve ona şarkı beğendirmek çok zordu. Ayten Alpman, bu albümü dinleseydi alışması biraz zor olurdu; ama tüm duayenlere böyle albümler yapılıyor, onları dinletir ikna ederdim diye düşünüyorum.

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- 9 şarkı içinde animasyon tadında harika klipler çekildi. Bu video kliplerde Ayten Alman kimi zaman bir kitap oldu, kimi zaman çerçeveden bakan bir portre ya da plak oldu ama onu söylerken pek görmedik neden? 9 eseri de kliplendirmek çok maliyetli oldu mu?

İlk başta albüm için böyle bir video klip projem yoktu açıkçası; ama Sadun Ersönmez beni single yapmam için İlker Aydemir ile tanıştırınca bu fikir de zamanla doğdu. İlker, çok iyi bir şarkıcı olmasının yanı sıra iyi de bir ressam. Ayrıca albümde birçok şarkıda bas gitar da çaldı. İlker’in yaptığı demo animasyonları birçok klibimizin yönetmenliğini yapan Gökhan Özdemir’e, gösterdim ve böyle klipler yapmamıza ön ayak oldular. İlker animasyonları hazırladı, Gökhan senaryoları yazdı, kurgularını yaptı ve bu klipler ortaya çıktı. Ayten Alpman’a, yakışır klipler yaptığımızı düşünüyorum ki gelen tepkilerden de bunu anlayabiliyorum. Kliplerde Ayten Alpman’ın şarkı söylerken görünmeme nedeni ise; ilk yaptığımız albüm zamanında ne klip çekebildik ne de elimizde stüdyoda şarkı söylediği anların görüntüleri vardı.

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PLAK OLARAK DA ÇIKACAK

- Böylesine ekonomik süreçten geçtiğimiz bir dönemde tam anlamıyla bir çılgınlık yaptığınızı düşünüyorum. Çok özenli bir çalışma üstelik sadece İnternetten değil cd olarak da basıldı. Bunu ancak Hakan Eren gibi bir müzik adamı yapar dedim. Bu süreçten bahseder misiniz? Plak olarak da görecek miyiz?

Şimdi ortaya arşivlik ve uzun yıllar dinlenecek bir albüm çıktı. Arşivcileri düşünmek zorundaydım sonuçta bende arşivci biriyim. CD her ne kadar az basılsa bile hala alan bir kesim var ve onları bu arşivlik, güzel albümden mahrum bırakamazdım. Şimdi plak olarak da hazırlanıyor “Plak ve Ben” tarafından. Önümüzdeki aylarda plağı da çıkacak. 2 sene önce ilk albüm “Bir Başkadır Ayten Alpman”ın plağını yapmıştık, o var piyasada.

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Biliyorum bu bir önceki albümünün tamamen ChillOut uyarlaması ancak Ayten Alpman ile bütünleşen önemli bir klasiği Memleket’im şarkısı bu albümde bu versiyonla nasıl bütünleşirdi?

Bizim ilk yaptığımız albümde “Memleketim” yoktu. İlk albümden dolayı Ayten Alpman stüdyo vokal kayıtları elimizde olduğu için sadece bu şarkıları yaptık; çünkü ilk albümün devamı bu albüm. O albümden sadece Halit Ergenç ile düet yaptığı ölümsüz Şanar Yurdatapan bestesi “Arkadaş” yok. O şarkıya chilloutmix yapılması bana ve Sadun’a uygun gelmedi o yüzden 9 şarkı ile yapıldı albüm.

- Türkçe caz müziğinin en büyük isimini ChillOut müzik ile anılması sizi heyecanlandırıyor mu ve yaşarken böyle bir projeye karşı ilgisi var mıydı?

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Günümüz soundları ile Ayten Alpman’ı sunmak genç jenerasyon için gerekliydi. Ayten Alpman’ın, müthiş bir vokal tekniği olduğu için yapılan chilloutmix versiyonlar için şimdiye kadar hiç olumsuz eleştiri almadık, gönlüm çok rahat. Ayten Alpman, ölümsüz bir yorumcu ve tekrar gündeme gelmesi benim için çok önemliydi.

- 70, 80 ve 90 lara damgasını vurmuş pek çok önemli isimlerin seslerini Ossi Müzik olarak bizimle yeniden buluşturuyorsunuz. Heyecanlanacağımız projeler var mı, küçük bir ipucu rica edelim?

Birçok hazırladığım proje var, çok doğru. Geçtiğimiz aylarda 2005’ten beri sürdürdüğümüz “Bir Zamanlar” serisinde “Bir Zamanlar-6” albümünü yayınladık ve 7.’sini de hazırlayacağım en kısa zamanda. 6 Ağustos’ta uzun zamandır üzerinde çalıştığım “Şimdi 90’lar-2” albümünü yayınlayacağız ki bu sefer 90’ların önemli şarkılarını tekrar gündeme getireceğiz. Konserlere tekrar başladık ve “Şimdi 90’lar” konserlerine devam edeceğiz.

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BANA ÇOK GÜZEL ANILAR BIRAKTI

-Çok özenli ve müzik arşivlerinde yer alacak kült bir kaynak oluşturduğunuzu düşünüyorum. Öncelikle ChillOut kavramına değinecek olursak sizdeki Türkiye’deki karşılığı nedir?

Teşekkür ederim, gerçekten bu projedeki tüm şarkıları özenle tekrar ele alarak yeniden oluşturduk. Hedefimiz zaten güzel olan bu bestelere ve yoruma yıllar sonra yeni bir bakış açısı katabilmekti. ChillOut isimlendirmesi aslında müzik tarzı ve sound olarak bir derlemeyi temsil ediyor, yaptığımız bu albümde dünyadaki türdaşlarıyla ortak özelliklere sahip olduğundan onu bu çerçevede sınıflandırmak sahip olduğu duyumu ve içerdiği elementleri ifade anlamında bir seçimdir. Benim yaptığım iş sadece bu şarkıları sound olarak bu tarz çerçevesine sokmanın ötesinde her bir şarkıyı yeniden aranje etmek oldu. Bir önceki akustik albümdeki düzenlemelerimi yıllar sonra apayrı bir istek ve bakışla sıfırdan oluşturdum.

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- Ayten Alpman’ın tüm albümünün ChillOut versiyonlarının düzenlemesi size ait. Böyle durumlarda kimi düzenlemeler birbirine benzer asıl riskte budur. Sizin çalışmanızda asla tekrar yok. Hepsi ayrı bir ruh bu süreç ne kadar sürede ve nasıl gerçekleşti?

Bu albümdeki her eseri en baştan ele alıp tekrar düzenledim. Hakan Eren, bu fikri ortaya attıktan sonra önümde yetişmesi gereken bir tarih yoktu ve bu da her şarkıyı sindire sindire düşünüp, tartacağım zamanı bana kazandırdı. Toplamda 1 yıla yakın bir süre, arada başka projeler üzerinde de çalıştığım bir dönem geçirdim, çevremde müzik anlayışlarına güvendiğim dostlarımla da fikir alış verişi yapma fırsatı buldum. Böylece albümdeki 9 eser tür olarak aynı çerçeveye sahip olurken, düzenleme olarak birbirlerinden ayrışabildiler.

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- Siz Ayten Alpman'ı tanıyarak, onu düşünerek mi yaptınız çalışmalarınızı, yoksa tamamen kendi öncelikleriniz mi rotanızı oluşturdu?

2007 yılında çıkan “Bir Başkadır Ayten Alpman” albümünün stüdyo kayıtlarını da bizzat üstlenmiştim ve bu da pek tabi Ayten Hanım’la geçirdiğimiz zamanı arttırdı ve bana çok güzel anılar bıraktı. Yıllar sonra aynı şarkılara geri dönüp baktığımda onu düşünmemek ve bu hatıraları yad etmemek mümkün değil. Kendisini yakından tanıyor olmam sadece bir müzik adamı olarak işimi yapmamın ötesinde bir dost ve müziksever olarak da ona yakışacak düzenlemeleri yapma isteğimi kamçıladı. Sadece onu sevenlerin beğeneceği değil onun da seveceği bir iş çıkarmak için elimden geleni yaptım.

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