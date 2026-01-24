Yeni Şafak Gazetesi, “Türkiye’nin önü aydınlık” sloganıyla başladığı yayın hayatında 32’nci yılını kutladı. Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, gazetenin özgürlüklerin kısıtlı olduğu zorlu bir dönemde demokrasi, basın özgürlüğü ve milli irade çizgisinde yayıncılık yaptığını vurguladı. Likoğlu, 28 Şubat, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi kritik süreçlerde Yeni Şafak’ın millete moral veren bir duruş sergilediğini ifade etti.
"Türkiye’nin önü aydınlık" sloganıyla yayın hayatına başlayan gazetemiz Yeni Şafak 32 yaşında. Yayın hayatına başladığından beri demokrasi, özgürlük ve milli iradenin yanında yer alan Yeni Şafak, yeni yaşını Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun organizasyonuyla kutladı. TVNET, Piri medya, yenisafak.com yöneticilerinin de hazır bulunduğu kutlamada, yazı işleri çalışanları da yer aldı. Yeni Şafak’ın kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, gazetenin ‘Türkiye’nin önü aydınlık’ olan ilk manşetinin yer aldığı bir de pasta kesildi.
DAHA NİCE YILLARA
Yeni Şafak Gazetesi’nin Türkiye'nin çok çalkantılı yıllarında yayın hayatına başladığını belirten Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “Gazetemiz Türkiye'de basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin kısıtlandığı, siyasi hakların kısıtlandığı, güvenlik sorununun had safhada olduğu ve çeşitli ekonomik sorunların en hat safhada olduğu bir dönemde yayına başladı. 'Türkiye'nin Önü Aydınlık' başlığıyla ilk manşetini yayımladı. Hem 90'lı yılların hem 2000'li yılların o zor koşullarında özgürlüğü, dini-manevi değerleri savunarak mücadelesini yürüttü. Basın özgürlüğünde de çok önemli yeri var. 28 Şubat sürecinde düşüncelerinden dolayı, farklı yazılarından dolayı haksızlığa uğramış farklı dünya görüşündeki insanların yer aldığı, yazabildiği bir yayın organı oldu” dedi. Yeni Şafak’ın her zaman demokrasi ve milli iradenin yanında yer aldığını anlatan Likoğlu, “Özellikle 2010 yılından sonra küresel desteklerin de olduğu Gezi olayları, 17-25 Aralık, akabinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönemde de yine millete, yöneticilere moral ve cesaret veren yayıncılık yaptı. Son 2-2,5 yıldır yaşadığımız Gazze’de yaşanan İsrail soykırımında da, Gazze'nin ihtiyacını birinci sayfasına taşıyarak hem Türkiye hem de dünya gündeminde ilk sırada yer almasını sağladı. Daha nice yıllar nasip etsin hepimize, Yeni Şafak gazetemize” şeklinde konuştu.