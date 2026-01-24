Yeni Şafak 32 yaşında

Yeni Şafak Gazetesi’nin Türkiye'nin çok çalkantılı yıllarında yayın hayatına başladığını belirten Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “Gazetemiz Türkiye'de basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin kısıtlandığı, siyasi hakların kısıtlandığı, güvenlik sorununun had safhada olduğu ve çeşitli ekonomik sorunların en hat safhada olduğu bir dönemde yayına başladı. 'Türkiye'nin Önü Aydınlık' başlığıyla ilk manşetini yayımladı. Hem 90'lı yılların hem 2000'li yılların o zor koşullarında özgürlüğü, dini-manevi değerleri savunarak mücadelesini yürüttü. Basın özgürlüğünde de çok önemli yeri var. 28 Şubat sürecinde düşüncelerinden dolayı, farklı yazılarından dolayı haksızlığa uğramış farklı dünya görüşündeki insanların yer aldığı, yazabildiği bir yayın organı oldu” dedi. Yeni Şafak’ın her zaman demokrasi ve milli iradenin yanında yer aldığını anlatan Likoğlu, “Özellikle 2010 yılından sonra küresel desteklerin de olduğu Gezi olayları, 17-25 Aralık, akabinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönemde de yine millete, yöneticilere moral ve cesaret veren yayıncılık yaptı. Son 2-2,5 yıldır yaşadığımız Gazze’de yaşanan İsrail soykırımında da, Gazze'nin ihtiyacını birinci sayfasına taşıyarak hem Türkiye hem de dünya gündeminde ilk sırada yer almasını sağladı. Daha nice yıllar nasip etsin hepimize, Yeni Şafak gazetemize” şeklinde konuştu.