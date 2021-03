Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti : 4 dakikada yetiştiler

İçişleri Bakanlığının, kadına şiddetin önüne geçmek için kurduğu Kadın Destek (KADES) uygulaması adeta kadınların kurtarıcısı oldu. Bugüne kadar bir milyon 860 bin 909 kadın olası bir şiddette güvenlik güçlerinden yardım alabilmek için telefonuna KADES uygulamasını yükledi. Sadece son 1 ay içerisinde İstanbul’da bine yakın kadın uygulamanın butonuna bastı. Geçtiğimiz yıl 9 bin 800 kadın KADES’den yardım istedi. Güvenlik güçleri bu uygulama sayesinde, şiddet olaylarına alevlenmeden müdahale etti. Biz de Yeni Şafak olarak sürecin nasıl çalıştığını test etmek istedik.

ÖNCE OPERATÖR ARIYOR

KADES’i kullanmak için ilk olarak yer ve zaman belirtmeden İçişleri Bakanlığından izin aldık. Önce KADES programını telefonumuza indirdik. Kimlik ve iletişim bilgilerini girdikten sonra telefona gelen kodla uygulamaya kaydolduk. İlk denemeyi özellikle cumartesi günü trafik yoğunluğunun yüzde 78’in üzerinde olduğu saatte Zeytinburnu’nda butona basarak yaptık. Bir dakika içerisinde teyit amaçlı emniyet operatörü bizi arayarak olayı ve durumumuzu sordu. Biz de psikolojik şiddete maruz kaldığımızı söyledik. Bizi sakinleştirerek olay yerine en yakın ekibi yönlendireceğini kaydetti.

KADES uygulamasında butona basarak polislerden yardım istedik.

Trafiğin yoğun olduğu saatte gelen ekip, 8 dakikada yanımıza ulaştı.

Trafiğin az olduğu saatlerde ikinci kez butona bastığımızda polisler, 4 dakikada yanımıza geldi.

EKİPTEN ANLIK TAKİP

2 dakika sonra olay yerine en yakın ekip bizi aradı. Yola çıktıklarını ancak trafiğin çok yoğun olduğunu belirtti. Arka arkaya 4 kez arayarak sağlık durumu ve konum bilgileri alan ekip, 8 dakika sonra olay yerine geldi. Durumu anlamaya çalışan ekipler resmi izin alarak KADES’i test ettiğimizi söylediğimizde derin bir nefes alarak gülümsedi. Trafik yoğunluğundan dolayı geç kaldıklarını yoksa anında olay yerine geldiklerini belirttiler.

1 DAKİKA İÇİNDE İLETİŞİM

Sistemi günün ilerleyen saatlerinde, özellikle trafiğin olmadığı bir saatte tekrar test etmek için harekete geçtik. Ayrı bir telefon numarası üzerinden ikinci bir hesap daha açtık. Yine aynı ilçede trafiğin olmadığı bir zaman diliminde düğmeye bastık. Yine bir dakika geçmeden emniyet operatörü telefonumuzu arayarak konumu teyit etti. Operatörün telefonunu kapatmasının ardından bize en yakın ekip, bir dakika içerisinde arayarak gelmek üzere olduklarını belirttiler. Bu kez ekipler dört dakika içerisinde olay yerine ulaştı. Butonu haber için test ettiğimizi söyleyince memurlar hoşgörüyle bize sistemi anlattı.

Bu buton hayat kurtarır

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amiri Aslıhan Turhan, “KADES, butona bastığımız anda bizi kurtarır. Can tehlikesi olan her bireye ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece şiddete uğrayan kadınlar değil, buna şahit olanlar komşusu ya da can tehlikesi olan herhangi biri için de butona basılabilir. Şiddet sadece fiziksel değil. Hakaret, aşağılamak, birilerinin yanında küçük düşürmek, tehdit etmek, cinsel zorbalık, ekonomik şiddet gibi birçok boyutu bulunuyor. Kadınların bir kısmı bunlardan haberdar fakat maalesef hala bilmeyenler de var” dedi.

TELEFONDA OLMALI

Turhan şunları söyledi: “Buraya ‘Ben intihar edeceğim’ diye gelen kadınlar var. Bu son nokta değil ki, mahkemeden izin alıp onları koruyabiliriz, kimlik değiştirmeye kadar yolu var. Devletin ciddi anlamda imkânları bulunuyor. Kulaktan dolama yalan yanlış söylemlerle yanımıza ön yargılı geliyorlar. Hâlbuki her şiddet vakası kendine özgü ve bizim hepsine bir çözümümüz var. Kız çocukları tacize uğradığı anda butona basabilir. KADES tüm kadınların ve kız çocuklarının telefonlarında olmalı. Bunlar yoksa bile 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım isteyebilirler. Ayrıca bir kez başvurmaları yeterli. Kaydolduğu anda gözden kaçırma ihtimalimiz yok. Şiddet uzlaşmaya tabi bir suç değil. Denerken yanlışlıkla KADES butonuna basanlar var yeter ki kadınlarımız öğrensin. Tek bir şiddet vakası kalmayana kadar biz mücadelemizi bırakmayacağız.”

Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amiri Aslıhan Turhan

Riske göre çözüm

Olay yerine gelen ekipler, şiddet olaylarının gerçekten yaşandığı durumlarda sürecin nasıl işlediğini de detayları ile anlattı. Aldığımız bilgiye göre ekipler önce mağdur ile şiddet uygulayan şahsı ayrı ekip aracına bindiriyor. Mağdurun şikâyetçi olup olmadığını öğreniyor. Sonra sağlık kontrolüne götürüyor. Mağdur ifade verebilecek durumdaysa ifade işlemleri tamamlanıyor. Ekiplerle birlikte mağdur, aile içi ve kadına şiddet büro amirliğine götürülüyor. Büroda kadın memurlar tarafından karşılanıyor. Şiddet mağdurlarına, kadın memurlar tarafından kayıt ve risk değerlendirme formu dolduruluyor.

Şiddet durumunda polisler kadınları, aile içi ve kadına şiddet büro amirliğine götürüyor. Burada mağdurlarla kadın memurlar ilgileniyor.

KOMŞUN İÇİN DE BASABİLİRSİN

Formun içinde şiddetin boyutunu anlamak için çeşitli sorular yer alıyor. Analiz sonucunda risk durumu belirleniyor. Kırmızı, turuncu ve gri olarak risk durumu sınıflandırılıyor. Burada çıkan sonuca göre mağdurlar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) yönlendiriliyor. Risk altındaki kadınlar isterse sığınma evine yerleştiriliyor. KADES butonu sadece fiziksel şiddet değil hakaret, aşağılama, tehdit, cinsel saldırı, ekonomik ambargo gibi durumlarda da kullanılabilir. Ayrıca kadınlar butona yalnızca kendileri için değil etrafta şahit oldukları şiddet olayları içinde basabilir. Lise çağındaki kız çocukları istismarla karşılaşmaları durumunda buton aracılığıyla yardım isteyebilir.