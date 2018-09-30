Hayat Yeni Şafak Pazar Ekinde bu hafta
KÜLTÜR SANAT

Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta

Yeni Şafak 'Pazar Eki', sanattan yemek tariflerine, Suriye’nin, Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile güvenli hale getirdiği bölgelerinde hayatın normal akışına dönmesi için çalışmalarını anlatıyor. Kısaca hayatımızı güzelleştiren farklı konulara tekrar göz atmamızı sağlıyor. Gazze'de bulunan en eski cami Büyük Ömeri’nin kendi adını taşıyan kütüphanesinin zarar gördüğünü Aralık ayında ise başlayacak projeyle kütüphanedeki tüm kitapların elektronik ortama aktarılacağını gibi dikkat çeken konular Yeni Şafak Pazar'da.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak Pazar Eki'nin öne çıkan haberlerini derledik.
Yeni Şafak Pazar Eki'nin öne çıkan haberlerini derledik.

Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta birbirinden farklı haberleriyle dikkat çekiyor.

Suriye küllerinden doğuyor

Suriye’nin, Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile güvenli hale getirdiği bölgelerinde hayatın normal akışına dönmesi için çalışmalar sürüyor. UMHD’nin bölgede çocuklar için düzenlediği Sınırsız Şenlik bunun en güzel örneği. Şenliğe katılmak için sekiz yıl sonra gittiğim Suriye topraklarında yıkımın yanında küllerinden doğan ve yeşeren güzel hayatlara da şahitlik ettim.

Suriye küllerinden doğuyor
HAYAT
Suriye küllerinden doğuyor

Gerçek lezzet günlük tatlıda

Tatlı şefi Sinan Altunel’in işlettiği Toff adlı pastanede sadece günlük olarak üretilmiş tatlılar müşteriye sunuluyor. Pastanenin menüsünde şekersiz, unsuz tatlılar da var.

Gerçek lezzet günlük tatlıda
HAYAT
Gerçek lezzet günlük tatlıda

Yürürken kendini ve dünyayı keşfet

Günde yarım saatlik bir yürüyüşün depresyonun etkili ilaçlarından olduğunu söyleyen Psikiyatrist Mustafa Ulusoy, “Üşümeye bile fırsatımız yok. Atıl kalan yüzlerce duygumuz var” diyor. Yürüyüşü bir hayat tarzına dönüştüren yazar Melih Uslu ve Çağrı Günay ise yürümenin insana sayısız katkı sağlayacağını söylüyor.

Yürürken kendini ve dünyayı keşfet
HAYAT
Yürürken kendini ve dünyayı keşfet

Mevsimin güzeli bamya

Bamyanın bu mevsimde haftada iki kez sofraya gelmesi çok iyi olur. Yemeği yapılabilir, yemeğini sevmeyenler salata, kızartma, çorba şeklinde yiyebilir, hatta kahvesini yapabilir.

Mevsimin güzeli bamya
HAYAT
Mevsimin güzeli bamya

Gazze'nin kitapları da direniyor

Gazze'nin en büyük ve en eski camisi Büyük Ömeri’nin kendi adını taşıyan kütüphanesi İsrail saldırılarında defalarca zarar gördü. Çok sayıda el yazması yok olan, kitaplarının büyük bir kısmı da çalınan kütüphane için yeni bir proje başlatılıyor. Aralık ayında başlayacak proje ile kütüphanedeki tüm kitaplar elektronik ortama aktarılacak.

REKLAM

Gazze'nin kitapları da direniyor
HAYAT
Gazze'nin kitapları da direniyor

Biraz efendi olun

Sosyal medyanın en yaşlısı Facebook’un bile 14 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen bugün herhangi birini kullanmayan insana uzaylı muamelesi yapıyoruz. Sosyal medya yönetmeni Oğuzhan Saruhan ise sosyal medyada ya hakaret ettiğimizi ya da geyik yaptığımızı söylüyor.

Biraz efendi olun
HAYAT
Biraz efendi olun

Müzik ve edebiyat birbirinin kardeşi

Şilili müzisyen ve yazar Isabel Mellado, müzik ve yazının birbirinin kardeşi olduğunu ve birbirini etkilediğini söylüyor. Mellado, “İkisi de kulağa, ritme, zaman algısına, dengeye ve yapısal bir iskelete hizmet ediyor. İkisinin de amacı iletişimin en ileri ifade biçimine taşınabilmesi” diyor.

Müzik ve edebiyat birbirinin kardeşi
HAYAT
Müzik ve edebiyat birbirinin kardeşi

Anadolu'nun film maratonu

Uluslararası film festivali heyecanı Anadolu’ya yayıldı. Doğudan batıya her yerde dünyaca ünlü yönetmenlerin filmleri seyirciyle buluşmaya başladı.Sonbahar boyunda Anadolu’nun dört bir yanında ödüller dağıtılmaya başladı.

Anadolu'nun film maratonu
HAYAT
Anadolu'nun film maratonu

Türk resmi kopyacılıktan öteye geçemedi

Contemporary İstanbul’un ziyaretçilerinin resimden almayan sadece fotoğraf çekilmeye gelen kesim olmasından şikayet eden Galeri Baraz’ın sahibi Yahşi Baraz, Türk ressamların ise taklitten öteye geçemediğini üzülerek dile getiriyor.

Türk resmi kopyacılıktan öteye geçemedi
HAYAT
Türk resmi kopyacılıktan öteye geçemedi

Jönlük beni tatmin etmedi

Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin’e göre başrol ya da yan rol yoktur kolay ve zor rol vardır: “Jönlük kolay, adamları döversin, kızı da alır gidersin. 1957’den 76’ya kadar ben de jöndüm. Beni tatmin etmedi. Önemli olan zor olan karakterleri oynamak. Sinemada başrol diye bir şey kabul etmiyorum.”

Jönlük beni tatmin etmedi
HAYAT
Jönlük beni tatmin etmedi

Fırtına korkususokakları bomboş bıraktı

Fırtına korkususokakları bomboş bıraktı

​Art arda yapılan uyarılar sonrası insanlar sokağa çıkamadı.
Ağır bilanço: 832 ölü!

Ağır bilanço: 832 ölü!

​Deprem ve tsunami vurdu: Her geçen saniye bilanço artıyor.
İstanbul'da binayayıldırım düştü

İstanbul'da binayayıldırım düştü

Beykoz'da şiddetli yağışın ardından yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
Felaketin fotoğrafları

Felaketin fotoğrafları

​En acı görüntüler: Her yer cesetlerle doldu!
Mevlana:Asırları aşan sözler

Mevlana:Asırları aşan sözler

​Ölümü 'Şeb-i Arus' olarak gören büyük İslam alimi Mevlana, 811 yıl önce bugün dünyaya geldi.
Kasırga yön değişti

Kasırga yön değişti

​Meteoroloji 'tedbir' konusunda uyarıda bulundu.
'Tarihi intihar'

'Tarihi intihar'

​Cumhurbaşkanı 'sandığa gitmeyin' dedi: Tartışmalı oylama başladı!
Dostluğu perçinledik

Dostluğu perçinledik

​Erdoğan, tarihi Almanya ziyaretinde Merkel ile 2,5 saatlik bir görüşme yaptı.​

'Tezgahımı mı hazırlıyor'

'Tezgahımı mı hazırlıyor'

​Şenol Güneş maç sonu sert tepki gösterdi.

PKK'ya karşıpaletli devriye

PKK'ya karşıpaletli devriye

​Karadeniz'de vatandaşlar PKK'lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı.​
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Yalova'dan sonra Muğla'da da meydana geldi.
Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

​Terörist Mihraç Ural EYP'li saldırıdan ağır yaralı kurtulmuştu.
ABDBasra'dan çekildi

ABDBasra'dan çekildi

​Amerika gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor.
Gazze sanayisiçökmek üzere

Gazze sanayisiçökmek üzere

​İsrail ablukası sanayi üretimini de etkiliyor.
Teknofest dünya ikincisi

Teknofest dünya ikincisi

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.