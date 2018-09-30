Yeni Şafak Pazar Eki'nde bu hafta birbirinden farklı haberleriyle dikkat çekiyor.

Suriye küllerinden doğuyor

Suriye’nin, Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile güvenli hale getirdiği bölgelerinde hayatın normal akışına dönmesi için çalışmalar sürüyor. UMHD’nin bölgede çocuklar için düzenlediği Sınırsız Şenlik bunun en güzel örneği. Şenliğe katılmak için sekiz yıl sonra gittiğim Suriye topraklarında yıkımın yanında küllerinden doğan ve yeşeren güzel hayatlara da şahitlik ettim.

HAYAT Suriye küllerinden doğuyor

Gerçek lezzet günlük tatlıda

Tatlı şefi Sinan Altunel’in işlettiği Toff adlı pastanede sadece günlük olarak üretilmiş tatlılar müşteriye sunuluyor. Pastanenin menüsünde şekersiz, unsuz tatlılar da var.

HAYAT Gerçek lezzet günlük tatlıda

Yürürken kendini ve dünyayı keşfet

Günde yarım saatlik bir yürüyüşün depresyonun etkili ilaçlarından olduğunu söyleyen Psikiyatrist Mustafa Ulusoy, “Üşümeye bile fırsatımız yok. Atıl kalan yüzlerce duygumuz var” diyor. Yürüyüşü bir hayat tarzına dönüştüren yazar Melih Uslu ve Çağrı Günay ise yürümenin insana sayısız katkı sağlayacağını söylüyor.

HAYAT Yürürken kendini ve dünyayı keşfet

Mevsimin güzeli bamya

Bamyanın bu mevsimde haftada iki kez sofraya gelmesi çok iyi olur. Yemeği yapılabilir, yemeğini sevmeyenler salata, kızartma, çorba şeklinde yiyebilir, hatta kahvesini yapabilir.

HAYAT Mevsimin güzeli bamya

Gazze'nin kitapları da direniyor

Gazze'nin en büyük ve en eski camisi Büyük Ömeri’nin kendi adını taşıyan kütüphanesi İsrail saldırılarında defalarca zarar gördü. Çok sayıda el yazması yok olan, kitaplarının büyük bir kısmı da çalınan kütüphane için yeni bir proje başlatılıyor. Aralık ayında başlayacak proje ile kütüphanedeki tüm kitaplar elektronik ortama aktarılacak.

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HAYAT Gazze'nin kitapları da direniyor

Biraz efendi olun

Sosyal medyanın en yaşlısı Facebook’un bile 14 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen bugün herhangi birini kullanmayan insana uzaylı muamelesi yapıyoruz. Sosyal medya yönetmeni Oğuzhan Saruhan ise sosyal medyada ya hakaret ettiğimizi ya da geyik yaptığımızı söylüyor.

HAYAT Biraz efendi olun

Müzik ve edebiyat birbirinin kardeşi

Şilili müzisyen ve yazar Isabel Mellado, müzik ve yazının birbirinin kardeşi olduğunu ve birbirini etkilediğini söylüyor. Mellado, “İkisi de kulağa, ritme, zaman algısına, dengeye ve yapısal bir iskelete hizmet ediyor. İkisinin de amacı iletişimin en ileri ifade biçimine taşınabilmesi” diyor.

HAYAT Müzik ve edebiyat birbirinin kardeşi

Anadolu'nun film maratonu

Uluslararası film festivali heyecanı Anadolu’ya yayıldı. Doğudan batıya her yerde dünyaca ünlü yönetmenlerin filmleri seyirciyle buluşmaya başladı.Sonbahar boyunda Anadolu’nun dört bir yanında ödüller dağıtılmaya başladı.

HAYAT Anadolu'nun film maratonu

Türk resmi kopyacılıktan öteye geçemedi

Contemporary İstanbul’un ziyaretçilerinin resimden almayan sadece fotoğraf çekilmeye gelen kesim olmasından şikayet eden Galeri Baraz’ın sahibi Yahşi Baraz, Türk ressamların ise taklitten öteye geçemediğini üzülerek dile getiriyor.

HAYAT Türk resmi kopyacılıktan öteye geçemedi

Jönlük beni tatmin etmedi

Yeşilçam sinemasının önemli ismi Ahmet Mekin’e göre başrol ya da yan rol yoktur kolay ve zor rol vardır: “Jönlük kolay, adamları döversin, kızı da alır gidersin. 1957’den 76’ya kadar ben de jöndüm. Beni tatmin etmedi. Önemli olan zor olan karakterleri oynamak. Sinemada başrol diye bir şey kabul etmiyorum.”