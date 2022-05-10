Yeni sanat mekânlarında ziyaretçiler sanatın içinde

Almanya’da mimarlık eğitimi alan İranlı Shirin Frangoul-Brückner, Atelier Brückner Müze Planlama ve Tasarım Firması’nın genel müdürü ve kurucu ortağı. Firmasıyla 1997 yılından bu yana müze, ziyaretçi merkezi ve markalar için anlatı mimarileri ve sergiler geliştiriyor. Yaptıkları iş aslında deneyim tasarımı. Kişilerin algı ve davranışlarını referans alan tasarım anlayışıyla, sanat mekânlarında yeni anlamlar oluşturarak, insanlara eşsiz ve unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyorlar. Bu işi daha önce Dubai’deki Gelecek Müzesi, Oslo’daki Doğa Tarihi Müzesi ve Kahire’deki Büyük Mısır Müzesi’nde gerçekleştiren Brückner’den sanat alanı inşa etmenin inceliklerini dinledik.

-Gelecek Müzesi’yle yolunuz nasıl kesişti?

Dubai’deki Gelecek Müzesi için 2019 yılında açılan sergi tasarımı yarışmasını kazandık. Mekân henüz yapım aşamasındayken projeye dahil olduk. Toplamda üç serginin tasarımında çalıştık. Sürükleyici bir deneyim sunan ve 3 bin metrekarelik alanda yer alan “Çığır Açanların Yolculuğu (Journey of Pioneers)” bunlardan ilkiydi. Günümüzün temel sorularından olan iklim değişikliği için cevaplar arayan “Bugün Yarın (Today Tomorrow)” sergisi ve çocuklara atfedilmiş “Geleceğin Kahramanları (Future Heros)” ile yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterdik. Atelier Brückner olarak toplamda 2,5 yıllık bir süre boyunca müzenin deneyim tasarımında yer aldık.

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- Kaç kişilik bir ekiple çalıştınız?

20’den fazla sanatçı, şirket ve fütüristle yakından çalıştık. Onları denetleyen ve koordine eden tasarım danışmanı olarak sorumluluğu üstlendik. Gelecekteki hayatımızın tasavvurunu oluşturmak ve dünyanın dört bir yanından harika fikirleri birleştirmek için, çeşitli düşünürleri ve yaratıcıları bir araya getirdik.

İSLAM KÜLTÜRÜ ÇOK ZENGİN

-Bir sanat alanında olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?

Ziyaretçilerin sanat mekânlarında kalıcı deneyimler edinmesini hedefliyoruz. Sanat deneyimini uzun ömürlü kılmak ve onları sanata daha fazla dâhil etmek adına anlatı hikâyeler oluşturmaya çalışıyoruz.

Shirin Frangoul-Brückner

-Müslüman ülkelerdeki sanat ve müzecilik anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İslam kültürü çok zengin ve kadim bir kültür. Ünlü, antik, insan eliyle yapılmış eserlerin yanında geleceğe yönelik tasavvurlar sunabildiğimiz için gurur duyuyoruz. Sergi oluşturmak bir ekip işi. Ülkeler ve milletler arasındaki kültürel alışveriş, zenginleştirici bir süreç oldu. Stuttgart ve Seul ofislerimizde çalışan, yaklaşık 20 farklı milletten arkadaşımız, en iyi, ortak, uygun, yol ve yöntemleri bulabilmemizi sağlıyor.

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HİKÂYE ODAKLI SANAT DENEYİMİ

- Sanatın merkezi bu binalarda imzanızın olması ne hissettiriyor?

2021’de Almanya’nın Nürnberg kentinde açtığımız “Zukunftsmuseum”dan sonra bu müze bizim geleceğe atfettiğimiz ikinci çalışmamız oldu. Gelecek Müzesi’nin küratöryel ekibiyle benzersiz, hikâye odaklı bir sanat deneyimi oluşturmayı amaçladık. “Form içeriği takip eder” felsefesinden hareketle yaptığımız bu iki müze, içerik ve hikâye yaklaşımının yanı sıra barındırdığı tasarımsal bakış açısıyla da geleceğimizi simgeliyor.

HAYAT Kültürel varlığımız tam bir cennet