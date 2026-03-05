Yetim Vakfı’ndan Dünya Yetimler Günü’nde “Savaş ve Çocuk” Raporu

İstanbul’da Rami Kütüphanesi’nde 5 Mart 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen programda, dünyada savaş, yoksulluk ve zorunlu göç nedeniyle yetim kalan çocukların yaşadığı insani dram gündeme taşındı. Yetim Vakfı’nın saha tecrübeleri ve veriler doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Yetimler Gününde yayınladığı rapor, çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların maruz kaldığı hak ihlallerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

İHH Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer - Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz

Programda konuşan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, dünya genelinde çocukların karşı karşıya olduğu fiziksel ve ruhsal yıkıma dikkat çekti. Yılmaz, dünya nüfusunun önemli bir bölümünü çocukların oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dünya üzerindeki 8 milyarlık insan topluluğunun 2,5 milyarını çocuklar oluşturuyor. Bu çocukların en az 1 milyarı yetim, öksüz veya sosyal yetim statüsünde bulunuyor.”

Çocukların sevgi, şefkat ve güven ortamında büyümesinin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yılmaz, savaşların en ağır bedelini çocukların ödediğini ifade etti.





Yetim Sponsorluğu ile yetim çocuklara el uzatabilirsiniz

“Eğer dünyanın bir yanında bombardıman altında çocukların varlığını duyduysak, artık onların vebalinden sorumluyuz. Bugün her gün yaklaşık 22 bin çocuk açlık ve yoksulluk nedeniyle hayatını kaybediyor. Bizler, yetim sponsorluğu vesilesiyle kurulan kardeşlik köprülerini ne kadar güçlendirirsek, bu karanlık tabloyu o kadar hızlı dağıtabiliriz. Her bireyi, imkanları dahilinde bir yetimin hamisi olmaya olmaya davet ediyoruz.”

Yılmaz ayrıca Gazze’de yaşanan insani felakete de dikkat çekerek, bölgede hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğunu dile getirdi.





“Çocukları korumak insanlığın ortak görevidir”

Programda söz alan İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer ise mazlum coğrafyalarda yaşayan çocukların korunmasının insanlığın ortak görevi olduğunu belirtti.

“Mazlumun ve insanlığın her nerede olursa olsun yanında durmak zorundayız. Çocuklarımıza iyi bir eğitim planlaması yapmaz, onları ihmal edersek; madde bağımlılığı gibi birçok tehlike ile karşı karşıya kalabilir ve daha büyük acılar yaşamak zorunda kalabiliriz.”

Başer, yetim çocuklara sahip çıkmanın sadece insani değil aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Çocuklardan dünyaya mesaj: “Dünya hepimize yeter”

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle farklı coğrafyalardan gelen yetim çocukların mesajlarına da yer verildi. Savaşın ve zulmün gölgesinde büyüyen çocuklar barış ve güven içinde bir dünya özlemini dile getirdi.

Suriye’den Basıl, “Harbin bitmesini ve bütün kardeşlerimle birlikte aynı dünyada yaşayabilmeyi istiyorum.”, Çeçenistan’dan Meryem, anne ve babasını kaybeden çocukların mutlu bir hayat yaşayabilmesini dilediğini ifade etti.

Doğu Türkistan’dan Zübeyr ve Muhammed ise zulmün sona ermesini ve çocukların ailelerine kavuşmasını istediklerini dile getirirken, Çeçenistan’dan Ayşe, “Çocuklar yetim kalmasın, dünya hepimize yeter” dedi.

Amaç: Yetimlerin sesini duyurmak

Yetim Vakfı ve İHH yetkilileri, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen bu programın amacının; savaş, yoksulluk ve afetler nedeniyle yetim kalan milyonlarca çocuğun yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

“Savaş ve Çocuk” raporunun, sahadan elde edilen veriler ve insani yardım çalışmalarının deneyimleri doğrultusunda hazırlandığı ve çocukların korunmasına yönelik küresel sorumluluğa dikkat çekmeyi hedeflediği ifade edildi.



