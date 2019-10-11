Hayat Yılan Hikayesinin Rambo Berki Ferhat Yılmaz Bu ülkenin vatanını bayrağını seven gençlere ihtiyacı var
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Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yılmaz: Bu ülkenin vatanını bayrağını seven gençlere ihtiyacı var

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde İsmet Kırbaç karakterine hayat veren sinema ve tiyatro oyuncusu Ferhat Yılmaz, yenisafak.com’a özel açıklamalarda bulundu. Bir kişinin işi ne olursa olsun işini severek yapması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Kimse sevmediği işi yapmasın. Yoksa ne kendisine, ne ailesine ne de ülkesine katkısı olur. Bir de iyi insan olmadan bizden bir şey olmaz. Bu ülkenin işini iyi yapan insanlara ihtiyacı var. Bu ülkenin vatanını, bayrağını seven gençlere ihtiyacı var” dedi.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Oyuncu Ferhat Yılmaz
Oyuncu Ferhat Yılmaz

Bir dönemin efsane dizisi Yılan Hikayesi’nin Rambo Berk’i Ferhat Yılmaz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde İsmet Kırbaç karakteriyle televizyon ekranlarında boy gösteriyor.

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştiren Yılmaz, film festivalleri hakkında bilgi verirken gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Sinema sektöründe olmak isteyen gençlere enerjilerini yüksek tutmaları gerektiğini söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“En önemlisi ne yapacaklarsa yapsınlar işlerini severek yapacaklar. Sevmedikleri işi yapmasınlar. Yoksa ne kendisine, ne ailesine de de ülkesine katkısı olur. Bir de iyi insan olmadan bizden bir şey olmaz. İyi insan olursanız işinizi iyi yaparsınız.
  • Bu ülkenin işini iyi yapan insanlara ihtiyacı var. Bu ülkenin liyakata çok ihtiyacı var. Bu ülkenin vatanını, bayrağını seven gençlere ihtiyacı var. Biz birbirimizi sevmeliyiz.”

Bedelleri ödenmiş tecrübeler biriktirdim

Oyuncu olmak isteyen gençlerin atölye çalışmaları sonrasında bu işi yapıp yapamayacaklarına bir nebze olsun karar verdiklerini belirten Yılmaz, “Biz sadece atölye yapmıyoruz hayata dair sohbetler ediyoruz, dertleşiyoruz, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Yıllardır biriktirdiklerimizi arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bizim yıllardır biriktirdiklerimiz nihayetinde bedelleri ödenmiş tecrübeler. Bunlardan ders çıkarıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ferhat Yılmaz, 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştiriyor.

Farklı tecrübeleri öğrensinler

2 yıldır Emre Kınay Akademi’de de (EKOA) temel oyunculuk ile kamera önü oyunculuk eğitimleri veren Yılmaz, “Orada da arkadaşlarıma hep söylüyorum. Tecrübeleri iyi değerlendirin ve iyi okuyun diye. Mesela Tümay Özokur’un ‘Oyuncu Olmak İsteyen Parmak Kaldırsın’ diye bir kitabı var. Ben o kitabı kendi derslerimde arkadaşların okumasını istiyorum. Farklı tecrübeleri öğrensinler diye” şeklinde konuştu.

Festivaller gençlerin önünü açıyor

Uluslararası film festivalleri başta olmak üzere bu tarz organizasyonların çoğalması gerektiğine inanan Yılmaz, “Festivallerde genç kardeşlerimiz kendilerini gösteriyorlar. Buralara gelen önemli yönetmen, senarist, yapımcı ve menajerlerle tanışma fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca kentin reklamı için bu festivaller kaçınılmaz bir fırsat. Oyuncusundan gazetecisine kadar birçok kişi festivallerin olduğu şehre gelip günlerce kalıyor. Bu o şehrin tanınması için de büyük bir fırsat” dedi.

Yılmaz, verdiği kilolar ile dikkat çekti.

Dünyaya bir daha gelsem yine aynı işi yapardım

“İnanmak yapmanın yarısı” diyen Yılmaz, “Filmleri ile festivallere katılan arkadaşlar kesinlikle durmasınlar. Bir daha denesinler. Yola çıktılarsa ve kendilerine inanıyorlarsa mutlaka olacaktır. Bir zamanı var bunun. Çok çalıştığınız zaman o size mutlaka geri dönüyor. O iyi niyet, o enerji, o istek mutlaka bir şekilde kendilerine geri dönecektir. Film yapmak bence dünyadaki en keyifli, en heyecan verici, müthiş bir olay. İnanılmaz bir sanat. Ben dünyaya bir daha gelsem yine aynı işi yapardım. Ayrıca bu arkadaşlar kendilerine karşı öz eleştiri yapacaklar. Kendilerine dürüst olacaklar. Eksikler biraz da yaptıkça çıkıyor ortaya. Zamanla bu eksikleri tamamlayacaklar” ifadelerini kullandı.

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