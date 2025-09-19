Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yıldız Holding geleneksel Kur’an-ı Kerim tilavetinin 14’üncüsü gerçekleşti: İş dünyası ve çalışanlar bir arada

Yıldız Holding geleneksel Kur’an-ı Kerim tilavetinin 14’üncüsü gerçekleşti: İş dünyası ve çalışanlar bir arada

13:3319/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İş dünyası ve çalışanlar Hz. Ali Camii’nde buluştu.
İş dünyası ve çalışanlar Hz. Ali Camii’nde buluştu.

Hz. Ali Camii, 18 Eylül Perşembe akşamı Yıldız Holding çalışanları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren 14. Geleneksel Kur’an-ı Kerim Tilaveti programına ev sahipliği yaptı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker öncülüğünde düzenlenen programda, vefat edenler rahmetle anıldı ve Kur’an tilavetiyle katılımcılar huzur buldu.

Yıldız Holding, geleneksel hale getirdiği 14. Kur’ân-ı Kerîm tilavetini Üsküdar Hz. Ali Camii’nde gerçekleştirdi.

Üsküdar Hz. Ali Camii’nde Yıldız Holding, çalışanları, eski çalışma arkadaşları ve iş ortaklarının vefat eden yakınları için Kur’ân-ı Kerîm tilaveti düzenledi.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, programın ardından yaptığı paylaşımda,
“Bu akşam ahirete irtihal eden kıymetli büyüklerimizi ve dostlarımızı rahmetle andık. Kur’an-ı Kerim’in gönüllere huzur, ruhlara şifa veren tilavetini dinledik, ayetler üzerinde düşündük, dualar ettik. Rabbim, yapılan tüm duaları kabul buyursun; ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizin makamlarını âlî, mekânlarını cennet eylesin”
ifadelerini kullandı.

Programa Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yönetim Kurulu Üyesi Av. İbrahim Taşkın, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, Yıldız Holding yöneticilerinden Dr. Mehmet Köse, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla katıldı.

Hafızlardan tilavet

Kur’ân-ı Kerîm tilavetleri, Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan, Hafız Süleyman Talha Cuhadar ve kıraat âlimi Osman Egin tarafından icra edildi. Tilavetin ardından fıkıh hocası Hüseyin Öresin, okunan ayetler özelinde hayata ve hakikate dair paylaşımlarda bulundu. Program, İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Egin’in yaptığı dua ile sona erdi.

Murat Ülker’in öncülüğünde gerçekleşen programda, vefat eden dostlar ve büyükler rahmetle yad edilirken, Kur’an tilaveti katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.



#Yıldız Holding
#Kur'an tilaveti
#Murat Ülker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARIN AÇILIŞ - KAPANIŞ TARİHLERİ: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?