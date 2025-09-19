Yıldız Holding geleneksel Kur’an-ı Kerim tilavetinin 14’üncüsü gerçekleşti: İş dünyası ve çalışanlar bir arada

“Bu akşam ahirete irtihal eden kıymetli büyüklerimizi ve dostlarımızı rahmetle andık. Kur’an-ı Kerim’in gönüllere huzur, ruhlara şifa veren tilavetini dinledik, ayetler üzerinde düşündük, dualar ettik. Rabbim, yapılan tüm duaları kabul buyursun; ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizin makamlarını âlî, mekânlarını cennet eylesin”