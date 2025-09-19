Yıldız Holding geleneksel Kur’an-ı Kerim tilavetinin 14’üncüsü gerçekleşti: İş dünyası ve çalışanlar bir arada

Hz. Ali Camii, 18 Eylül Perşembe akşamı Yıldız Holding çalışanları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren 14. Geleneksel Kur’an-ı Kerim Tilaveti programına ev sahipliği yaptı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker öncülüğünde düzenlenen programda, vefat edenler rahmetle anıldı ve Kur’an tilavetiyle katılımcılar huzur buldu.
Yıldız Holding, geleneksel hale getirdiği 14. Kur’ân-ı Kerîm tilavetini Üsküdar Hz. Ali Camii’nde gerçekleştirdi.
Programa Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yönetim Kurulu Üyesi Av. İbrahim Taşkın, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, Yıldız Holding yöneticilerinden Dr. Mehmet Köse, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla katıldı.
Hafızlardan tilavet
Kur’ân-ı Kerîm tilavetleri, Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan, Hafız Süleyman Talha Cuhadar ve kıraat âlimi Osman Egin tarafından icra edildi. Tilavetin ardından fıkıh hocası Hüseyin Öresin, okunan ayetler özelinde hayata ve hakikate dair paylaşımlarda bulundu. Program, İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Osman Egin’in yaptığı dua ile sona erdi.
Murat Ülker’in öncülüğünde gerçekleşen programda, vefat eden dostlar ve büyükler rahmetle yad edilirken, Kur’an tilaveti katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.