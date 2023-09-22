Yıldız Tozu vizyonda: Mustafa Kutlu'nun kitabından uyarlandı

Yıldız Tozu filminin gala gösterimi, film ekibi ve oyuncuların katılımıyla Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi.
Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Yıldız Tozu filmi bugün vizyona giriyor. Filmin vizyonu öncesinde Beyoğlu Atlas Sineması’nda galası yapıldı. Galaya sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.
ÇOK ÖZEL BİR HİKAYE
Filmin yönetmeni Ahmet Sönmez, Kutlu’nun yazdığı tek çocuk kitabı Yıldız Tozu’nun kalbinde özel bir yeri olduğunu belirterek, “Yıldız Tozu çok özel bir hikaye. O hikayeyi beyaz perdeyle buluşturmak çok keyifli. Heyecanlıyız” dedi. Sönmez, sinemanın büyülü bir dünya olduğunu söyleyerek, “Mustafa Kutlu daha önce Metin Erksan ve Halit Refiğ gibi ustalarla çalışmış bir yazar. Mustafa Ağabey sinemacı. Her öyküsü sinema gibi, bütün kitapları birer senaryo gibi. Uyarlarken çok zorlanmıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da Mustafa Kutlu eserlerini çekmeye çalışacağım” diye konuştu.
KEMALİYE’NİN ATMOSFERİ FİLMDE
Filmi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde çektiklerini hatırlatan Sönmez, “Kemaliye’nin inanılmaz bir atmosferi var, çok masalsı. Zaten Mustafa Kutlu hikayeyi Erzincan olarak yazmış. Biz de bu filmi o atmosferde çekmek istedik ve oralara gittik” dedi. Film, küçük bir kasabada kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan bir çocuğun duygu dolu öyküsünü anlatıyor.