Yıldız Tozu vizyonda: Mustafa Kutlu'nun kitabından uyarlandı

Filmin yönetmeni Ahmet Sönmez, Kutlu’nun yazdığı tek çocuk kitabı Yıldız Tozu’nun kalbinde özel bir yeri olduğunu belirterek, “Yıldız Tozu çok özel bir hikaye. O hikayeyi beyaz perdeyle buluşturmak çok keyifli. Heyecanlıyız” dedi. Sönmez, sinemanın büyülü bir dünya olduğunu söyleyerek, “Mustafa Kutlu daha önce Metin Erksan ve Halit Refiğ gibi ustalarla çalışmış bir yazar. Mustafa Ağabey sinemacı. Her öyküsü sinema gibi, bütün kitapları birer senaryo gibi. Uyarlarken çok zorlanmıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da Mustafa Kutlu eserlerini çekmeye çalışacağım” diye konuştu.