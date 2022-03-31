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Hayat Yıldızlar Geçidi kapılarını açtı
KÜLTÜR SANAT

Yıldızlar Geçidi kapılarını açtı

Yıldız Holding, koleksiyonunda bulunan seçme eserleri Artweeks@Akaretler’de ziyarete açtı. Holding bünyesindeki markaların sanat eserine dönüştüğü “Yıldızlar Geçidi” sergisi, No:12’de ziyaretçilerini bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldızlar Geçidi kapılarını açtı
"Yıldızlar Geçidi” sergisi.

Yıldız Holding, koleksiyonunda bulunan seçme eserleri Artweeks@Akaretler’de ziyarete açtı. Holding bünyesindeki markaların sanat eserine dönüştüğü “Yıldızlar Geçidi” sergisi, No:12’de ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, gofretten bisküviye, çikolatadan krakere kadar çok sayıda ürünün usta sanatçılar elinden çıkan yorumlamalarını barındırıyor. Çocukluğun renklerini, lezzetlerini ve kokularını yeniden canlandırmayı hedefleyen sergi, Yıldız Holding’in 1944’te Ülker markasıyla başlayan yolculuğunu da sanat aracılığıyla anlatıyor. Yıldızlar Geçidi, 29 Nisan’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

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