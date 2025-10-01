Yoğun bakım bilgileri e-Nabız'dan görülecek

Yoğun bakımda yatan hastaların bilgilendirilme süreci artık e-Nabız uygulamasında yer alan “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” alanı üzerinden dijital ortamda kolayca yürütülecek. Bu sayede hasta yakınları, hastaneye gitmelerine ve sağlık çalışanlarıyla birebir görüşmelerine gerek kalmadan yoğun bakımda yatan yakınlarının sağlık durumunu dijital ortamda günlük olarak takip edebilecek. Hasta ve hasta yakını bilgilendirme süreci yalnızca yetişkin hastanın hastanede verdiği onay sonrasında başlatılabilecek. Onay alınmadan dijital ortamda herhangi bir bilgi paylaşımı yapılamayacak. Gerekli onay alındığında, bir kişi yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının bilgilerini aynı anda takip edebilecek. 18 yaşın altında olan çocuk hastaların yoğun bakım bilgilerine ise herhangi bir onay gerekmeksizin ebeveynler kendi e-Nabız profilleri üzerinden erişebilecek.