Yönetmenlik ilk görüşte aşktı

Carlos Puig Mundo, 1983 yılında Barselona’da görme engelli olarak dünyaya geldi. Kendisi gibi insanları kabul etmeye hazır olmayan bir dünyada nasıl hayatta kalacağını öğrenerek büyüdü. Yıllarca ne yapmak istediğini bilmiyordu. Hayatının dönüm noktası olan içsel bir yolculuk esnasında, amacının ne olduğunu keşfetti: hikâyelere hayat vermek. O anda bir film yönetmeni olmak istediğini keşfetti. “The First Bath”, bugüne kadar 33 ödül ve 56 resmi seçkiye layık görülen ilk kısa filmiydi. “To Be Or Not To Be” ise, festivallerde geçirdiği birkaç ayın ardından 9 ödül ve 27 resmi seçki elde eden ikinci çalışması. “One More Day” ise yönetmenin üçüncü kısa filmi. TRT tarafından film yapımcılarına insani meseleleri, kendilerine has bir bakış açısıyla ele almaları için önemli bir platform sağlayan TRT World Citizen “Humanitarian Film Festival”, geçtiğimiz hafta altıncı kez hayata geçirildi. Carlos Puig Mundo’nun da görme engelli bir lise öğrencisinin arkadaşları tarafından uğradığı zorbalığı anlattığı “One More Day” isimli filmi gösterildi. Biz de Mundo ile hayatını ve filmini konuştuk.