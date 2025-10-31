Yüksek ateş ilaç kullanmaktan daha tehlikeli

Yüksek ateşin gebelikte ilaç kullanmaktan daha tehlikeli olduğunu belirten Doç. Dr. Ertuğrul Tunçbilek, “Bu durumda hem bebeği hem anneyi korumak için bu ilacı kullanıyoruz. Şu an bu konuda elimizde başka bir preparat (hazır ilaç) yok” dedi. Tunçbilek, Trump’ın iddiasıyla birlikte gündeme gelen asetaminofen maddesiyle ilgili yeterli çalışma bulunmadığını da ifade ederek, FDA’nın da konuyla ilgili bir açıklama yaptığını hatırlattı.