Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Yüksek ateş ilaç kullanmaktan daha tehlikeli

Yüksek ateş ilaç kullanmaktan daha tehlikeli

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0031/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Acil Tıp Vakfı’nca düzenlenen 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi’ne, ABD Başkanı Donald Trump’ın bebeklerde otizm tehlikesini tetiklediği gerekçesiyle gebelik boyunca Tylenol'in etkin maddesi olarak bilinen asetaminofen almamaları konusundaki keskin çıkışı damga vurdu.

ABD’de reçetesiz olarak satılan Tylenol'in etkin maddesi olan asetaminofen, Avrupa'da ve Türkiye'de yaygın kullanılan ağrı kesici parasetamolle kimyasal olarak aynı.

ALTERNATİFİ YOK

Yüksek ateşin gebelikte ilaç kullanmaktan daha tehlikeli olduğunu belirten Doç. Dr. Ertuğrul Tunçbilek, “Bu durumda hem bebeği hem anneyi korumak için bu ilacı kullanıyoruz. Şu an bu konuda elimizde başka bir preparat (hazır ilaç) yok” dedi. Tunçbilek, Trump’ın iddiasıyla birlikte gündeme gelen asetaminofen maddesiyle ilgili yeterli çalışma bulunmadığını da ifade ederek, FDA’nın da konuyla ilgili bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Ertuğrul Tunçbilek

YAN ETKİ GÖRMEDİK

Tunçbilek, “FDA hekimlere, 'Hastanın durumu dikkate alınarak kâr zarar oranına bakarak tercihinizi yapın' dedi. Yani ateşiniz çok yükseliyorsa mecburen bu ilacı kullanacağız” şeklinde konuştu. Tunçbilek, Trump’ın, kadınların dişlerini sıkması önerisiyle ilgili de şunları söyledi: “Aslında Trump 'Hamileler hiç ilaç kullanmayın, az ilaç kullansın’ manasında söylüyor. Bu konuda haklı ancak bahsi geçen ilacı biz gebelikte yıllardır kullanıyoruz. Ciddi bir yan etki görmedik.”




#Sağlık
#Aktüel
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İslam'da taassuba yer yok