Yüksek ateş ilaç kullanmaktan daha tehlikeli

Türkiye Acil Tıp Vakfı’nca düzenlenen 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi’ne, ABD Başkanı Donald Trump’ın bebeklerde otizm tehlikesini tetiklediği gerekçesiyle gebelik boyunca Tylenol'in etkin maddesi olarak bilinen asetaminofen almamaları konusundaki keskin çıkışı damga vurdu.
ABD’de reçetesiz olarak satılan Tylenol'in etkin maddesi olan asetaminofen, Avrupa'da ve Türkiye'de yaygın kullanılan ağrı kesici parasetamolle kimyasal olarak aynı.
ALTERNATİFİ YOK
Yüksek ateşin gebelikte ilaç kullanmaktan daha tehlikeli olduğunu belirten Doç. Dr. Ertuğrul Tunçbilek, “Bu durumda hem bebeği hem anneyi korumak için bu ilacı kullanıyoruz. Şu an bu konuda elimizde başka bir preparat (hazır ilaç) yok” dedi. Tunçbilek, Trump’ın iddiasıyla birlikte gündeme gelen asetaminofen maddesiyle ilgili yeterli çalışma bulunmadığını da ifade ederek, FDA’nın da konuyla ilgili bir açıklama yaptığını hatırlattı.
YAN ETKİ GÖRMEDİK
Tunçbilek, “FDA hekimlere, 'Hastanın durumu dikkate alınarak kâr zarar oranına bakarak tercihinizi yapın' dedi. Yani ateşiniz çok yükseliyorsa mecburen bu ilacı kullanacağız” şeklinde konuştu. Tunçbilek, Trump’ın, kadınların dişlerini sıkması önerisiyle ilgili de şunları söyledi: “Aslında Trump 'Hamileler hiç ilaç kullanmayın, az ilaç kullansın’ manasında söylüyor. Bu konuda haklı ancak bahsi geçen ilacı biz gebelikte yıllardır kullanıyoruz. Ciddi bir yan etki görmedik.”