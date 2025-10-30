Guatr ameliyatında sesini kaybeden kadına doktordan şoke eden sözler: 'Doktor dalga geçip küfür etti'

Yanlış ameliyatın ardından hayatı kararan mağdur kadın yaşadığı zorlukları anlatarak, "Guatr hastalığım nedeniyle doktora gittim. Muayene oldum ve muayenem sonucu ameliyat önerdiler. Benim guatrım 4 milimetre çapındaydı. Doktor hemen bir ameliyat gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledi. Doktora güvenerek ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra sesimi kaybettim. Konuşamadığımda doktora sordum. Doktor bana 1 hafta veya 15 gün içerisinde sesimin tekrar düzeleceğini söyledi ve süreklide kortizon yüklediler. Her gittiğimde "1 aya, 3 aya tekrar gelecek sesin acele etme" diyerek beni oyaladılar. 22 Nisan 2024 de ameliyat oldum. 1.5 buçuk yıldır konuşamadım. 1 buçuk yılsonunda da sesim yok. 6 ay kortizon kullandım. Bu durumu her dile getirdiğimde doktor benimle sürekli dalga geçerek ‘ ben seni zaten duyuyorum biraz sessiz kalsan ne olur sanki ?" dedi. Çocuklarımla bile "annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak kafanız rahatlar başınız ağrımaz 'gibisinden sözler söyleyerek dalga geçti. Ben şuan da konuşamıyorum" dedi.

Yıldırım, "Konuşurken nefes alamıyorum ve benim gitmediğim doktor kalmadı. Ben en son gittiğim doktorda ses teli felci olduğumu anladım. Doktora tekrar gidip benim zaten ses teli felcim varmış dediğimde doktor küfür etti. Sesiniz gelecek dedi ve 1 buçuk yıl oldu hala sesim yok. Çalışma hayatımı kaybettim, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatımı kaybettim. Biz kime güveneceğiz. Hastanenin benim masrafımı karşılamasını istiyorum ve ben sesimi kaybettiğim için benim ödediğim paranın geri ödenmesini istiyorum. Doktorun arkamda duracağı yerde hala beni oyalayarak istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyor ve hiçbir şey çıkmaz diyor. Benim bu sesim böylemi kalacak ben kimseyle iletişim kuramıyorum. Kimseyle sohbet edemiyorum, hiçbir yere çıkamıyorum. Allah korusun benim başıma bir iş gelse beni kim kurtaracak. Kapalı alanlara giremiyorum, bulunamıyorum. Banyoda bile zor duruyorum. Burun kuruluğu, denge kaybı ve şuanda sol kulağım duymuyor" diye konuştu.