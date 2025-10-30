Kızılcık satışı yapan Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgi gösterdiğini belirterek, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı. Kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumundadır" dedi.







