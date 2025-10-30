Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kalp dostu enfeksiyon düşmanı kızılcık 80 liradan tezgahta: Tam bir şifa deposu

Kalp dostu enfeksiyon düşmanı kızılcık 80 liradan tezgahta: Tam bir şifa deposu

08:4730/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
IHA
DHA
Sonraki haber

Erzincan’da vatandaşlar tarafından dere yatakları ve ormanlık alanlarda toplanan kızılcık, tezgahlardaki yerini aldı. Enfeksiyona iyi gelen kalp dostu kızılcığın faydaları saymakla bitmiyor.

İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar ayıyla birlikte toplanmaya başlayan kızılcık, Erzincan’da tezgahlarda yerini almaya başladı. Özellikle kırsal kesimde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarda ve dere yataklarında toplanan kızılcığın kilosu, seyyar tezgahlarda kalitesine göre 50- 80 TL arasında satışa sunuluyor.


Kızılcık satışı yapan Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgi gösterdiğini belirterek, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı. Kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumundadır" dedi.



Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren kızılcık, hem soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi hem de doğal şifa kaynağı olmasıyla biliniyor.



Vatandaşlar ise kış aylarına hazırlık için kızılcık alıp kaynatarak saklamayı tercih ediyor. Doğal yapısı ve ekşimsi tadıyla sevilen kızılcık, son yıllarda ev yapımı ürünlere yönelen tüketicilerin de gözdesi haline geldi.



#kızılcık
#enfeksiyon
#kalp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı Yıldız Teknik Üniversitesi kura sonucu isim listesi açıklandı mı?