Mide küçültme ameliyatında ölüme fezleke: Doktorluktan men edilmesine rağmen ameliyat yaptı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, savcılıkça yürütülen "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yer alan şüphelilerin telefonlarının dinlendiği kaydedildi.

Fezlekede, bu soruşturmanın şüphelileri, bu kapsamda açılan davada yargılanan Semiha Yavuz ve Mustafa Kazan'ın telefon görüşmelerinin de dinlenildiği, bu dinlemede şüpheli Erol Vural'ın doktorluk yapmaktan yasaklı olduğu, buna rağmen Bağcılar Şafak Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatları yaptığı anlatıldı.

Maktul Semanur Aydın'ın zayıflama ameliyatı nedeniyle öldüğü belirtilen fezlekede, ameliyatı doktorluk yapması yasaklı olan şüpheli Vural'ın yaptığının tespit edildiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, ardından bu dosya kapsamında ayırma kararı verildiği belirtildi.

Fezlekede, telefon görüşme içeriklerinde, şüpheli Mustafa Kazan'ın şüpheli Vural'ın yapacağı ameliyata başka bir doktorun kaşesi ve imzasını kullanarak sahtecilik yaptığına yönelik görüşmelerin yer aldığı belirtildi.

Şüpheli Kazan'ın yaptığı görüşmede "Kamera kaydı yok diyelim, onun cezası neyse onu çekelim, ameliyatı Şaban Hoca yaptı diyelim, (Erol Vural'ı kastederek makas kullanma yetkisi yok) bilemeyiz, onu bilmiyorduk diyelim, Şaban Hoca girmiş diyelim, kamera kaydı yok diyelim, Erol beyin hasta kayıtlarından ismini çıkarttım, her yerde Şaban beyin ismi var ameliyathane defterinde, Şaban beyin imzaları eksik ilk fırsatta almak lazım." şeklinde telefon görüşmeleri yaptığı fezlekede kaydedildi.

Fezlekede, şüpheli Semiha Yavuz'un telefon görüşmesinde "Kameralar bozuktur yazısı gönderdiğimde onlar da susacak." şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı.





Şüpheli Şaban Coşkun'un alınan ifadesinde, Semanur Aydın'ı hiç görmediğini, ameliyatı Erol Vural'ın yaptığını, şüpheli Semiha Yavuz'un kendisine imzalar eksik diyerek birtakım evraklar imzalattığını beyan ettiği aktarıldı.

Fezlekede, İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun kararında, maktul Semanur Aydın'ın ölüm sebebinin mide küçültme ameliyatı ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiğini bildirdiğine değinildi.

Maktulün eşinin alınan ifadesinde, ameliyatı yapan kişinin şüpheli Erol Vural olduğunu, HTS kayıtları incelendiğinde Vural'ın maktule ameliyat yaptığı esnada Bağcılar Şafak Hastanesi bölgesinde baz verdiğini söylediği fezlekede kaydedildi.

Fezlekede, savunmasına yer verilen şüpheli Erol Vural, meslekte 26'ncı yılı olduğunu, 2015'te yaptığı obezite cerrahisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında geçici süreyle meslekten men edildiğini ve bir süre sonra salgın nedeniyle yine Sağlık Bakanlığı tarafından cezanın kaldırıldığını söyledi.









Şüphelinin ameliyata "gözlemci" olarak girdiği iddiası

Vural, 2023'te, 2015 yılındaki aynı hasta nedeniyle tekrar meslekten men edildiğini, aktif olarak çalışmayı bıraktığını, referanslı olarak arayan hastalarla ilgilendiğini ifadesinde söylediği fezlekede yer aldı.

Fezlekede, Vural'ın ifadesinin devamında, maktul Semanur Aydın'ın ameliyatında sadece gözlemci olarak bulunduğunu, ameliyatı şüpheli Şaban Coşkun'un yaptığını, maktulün 2 gün gözleminin normal seyrettiğini, 26 Aralık 2023'te mide bulantısı, kusma ve ağrı şikayetleri olduğu gerekçesiyle maktulün şüpheli Coşkun ile temasa geçtiğini iddia ettiği belirtildi.

Coşkun'un hastaneye gelip maktule yatış yaptırabileceğini söylediğini aktaran Vural, "O gün ve ertesi gün hastaya tüm gerekli tetkikler yapıldı ve tedaviye başlandı. Hasta öğleden sonra rahatladığını ifade etmiş. Doktor ayrılmamasını belirtmesine rağmen hasta kendi isteğiyle hastaneden ayrılmıştır. Ertesi gün öğleden sonra tekrar beni aradılar. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gitmişler, orada beni aradılar. Bende doktor Şaban Coşkun ile temasa geçerek onun isteği doğrultusunda ameliyat oldukları Bağcılar Şafak Hastanesi'ne gelebileceklerini ifade ettim. Hastaneye geldiklerinde acil serviste gerekli müdahaleyi yapan ekip, hastanın eks olduğunu, buna rağmen resüstasyonun saatlerce devam ettiğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Fezlekede yer verilen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının düzenlediği inceleme raporunda, şüpheli Erol Vural'ın 19 Eylül 2023-19 Eylül 2026 arasında hekimlik yapmaktan geçici olarak men olduğu, aynı zamanda Obezite Merkezleri ve Obezite Cerrahi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik'te yer alan "obezite cerrahisi uygulayacak uzman tabiplerde aranan özellikler" maddesi kapsamında obezite cerrahisi uygulama belgesinin bulunmadığı, bu haliyle yetkisiz hekim olarak 18 Aralık 2023'te maktul Semanur Aydın'a mide küçültme ameliyatı yaptığının anlaşıldığı aktarıldı.

Şüpheli, daha önce 2 hastanın hayatını kaybetmesi üzerine hekimlikten men edildi

Maktul Aydın'ın İstanbul Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı sonrası vefat etmesinde, ameliyatı yaptığı iddia edilen şüpheli Vural'ın, İstanbul Özel Bağcılar Şafak Hastanesi ve yetkililerinin, uygulanan tıbbi müdahaleler ve sonrasındaki takip süreçlerinde ihmali, kusuru ve tedbirsizliği bulunduğuna fezlekede yer verildi.

Fezlekede, şüpheli Vural'ın daha önce ameliyat ettiği Figen Kurt Bostancı ile Rojin Elveren'in de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şüpheli Erol Vural'ın iki hastanın zayıflama ameliyatında ihmal, ayrıca takip ve tedavide kusur göstererek hastaların ölümüne neden olması sebebiyle hekimlikten yasaklı bulunduğu belirtilen fezlekede, hastane yönetiminde bulunan Refik Arslan, Cem Türker Öztürk, Semiha Yavuz, Mustafa Kazan ve Orhan Gündemer'in hastanenin gelirlerini artırmak, maddi çıkar elde etmek amacıyla daha önceden 2 kişinin ölümüne sebep olan ve hekimlik mesleğini yapmaktan yasaklı bulunan Erol Vural'ın ameliyat yapmasına ortam sağladıkları aktarıldı.

Şüpheli doktor Şaban Coşkun'un ise Erol Vural tarafından yapılan ameliyatları kendisi yapmış gibi göstererek aslında ameliyata girmediğinin tespit edildiği fezlekede yer aldı.

Maktulün ve hastanede Erol Vural tarafından ameliyatı gerçekleştirilen şahısların hastanenin ruhsatına ve karşılıklı sözleşmeye güvenerek yetkili bir hekim tarafından tıbbi işlemlerin gerçekleştirileceğini düşündüğü kaydedilen fezlekede, işlemlerin diploması askıda bulunan ve hekimlik yapamayacak durumda bulunan şüpheli tarafından gerçekleştirildiğine yer verildi.

Fezlekede, şüpheliler Erol Vural, Doğan Yelboy, Cem Türker Öztürk, Mustafa Kazan, Orhan Gündemer, Refik Arslan, Semiha Yavuz ve Şaban Coşkun hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti verme veya verdirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 6 aydan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, değerlendirilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



