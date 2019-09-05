Hayat Yüksek tansiyon hastalarına beslenme uyarısı
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Yüksek tansiyon hastalarına beslenme uyarısı

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, "Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur." dedi.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, yüksek tansiyon şikayeti olanların özellikle yağlı ve yağda kızartılmış besinler, hamur işleri, hamur tatlıları, kırmızı et ve sakatatlardan uzak durması gerektiğini belirterek, kahve, çikolata, şekerli, gazlı içeceklerle tuz, margarin ve aşırı çay tüketiminin de tansiyonu yükselttiğini bildirdi.

Sibel Bölek, yaptığı yazılı açıklamada, kalbin kan pompalarken oluşturduğu basınca tansiyon denildiğini, kan basıncının yani tansiyonun yükselmesiyle organları besleyen damarlarda tıkanma ve kireçlenme gibi sorunlar geliştiğini aktardı.

Bunun sonucunda da damarın bulunduğu organlarda ölümcül hasarlar oluşabildiğini ifade eden Bölek, yüksek tansiyonun kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerinden kurtulmanın en etkin yolunun kan basıncının normal sınırlarda tutulması olduğunu vurguladı.

Bölek, tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmenin tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Halk arasında sarımsak tansiyon düşürücü olarak bilinir. Fakat sarımsak ve soğan tansiyonu düşürmekten ziyade ayarlamaya yardımcı olur. Bu nedenle, hipertansiyon şikayeti olanların, yemeklerine bol soğan, sarımsak ilave etmeleri tansiyonlarını dengede tutmaya yardımcı olacaktır. Yüksek tansiyon şikayeti olanların özellikle yağlı ve yağda kızartılmış besinler, hamur işleri, hamur tatlıları, kırmızı et ve sakatatlardan uzak durmaları gerekmektedir. Ayrıca kahve, çikolata, şekerli gazlı içeceklerle tuz, margarinler ve aşırı çay tüketimi de tansiyonu yükselten yiyecekler listesinde bulunmaktadır."

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Yüksek tansiyon şikayeti olanlar sebze ağırlıklı beslenmeli

Sibel Bölek, yüksek tansiyon şikayeti olanların sebze yemeklerine ağırlık vermesi, kırmızı et tüketiminin en fazla haftada iki kez olması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

  • "Kırmızı et tüketimin yerine kan basıncını düşürmede etkili olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuş olan omega-3 kaynağı balığın tüketimine ağırlık verilmelidir. Yemekler, bitkisel yağlarla hazırlanmalıdır. Katı yağlardan uzak durulmalıdır. Yemekler hazırlanırken tuz ilavesi mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Ülkemizde yüksek tansiyona sıklıkla rastlanılmasında önemli bir etkenin tuz olduğu düşünülmektedir.
  • Sigarayı bırakmak da yüksek tansiyon hastaları için hayati önem taşımaktadır. Potasyumdan zengin muz, elma, kayısı, havuç, üzüm, şeftali, domates gibi besinler hem normal hem de yüksek tansiyon hastası bireylerde kan basıncını düşürücü önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca yapılan araştırmalar yine potasyum açısından oldukça zengin olan kavun ve karpuzun da tansiyon düşürücü etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur."

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