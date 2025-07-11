'Yüreğiyle Yarışanlar'ın son konuğu: Paralimpik judocu Nazan Akın Güneş

“Ben hayata küsmüşken bu noktaya gelebildiysem, başka bir engelli kardeşim de gelebilir. Asıl şampiyonluk, bir görme engellinin bir kere bile evden çıkmasını sağlamak.” diyen Güneş, Ülker’in paralimpik sporculara yönelik sponsorluğunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Bu destek için ‘Bir hayaldi’ ifadelerini kullanan Nazan Akın Güneş: “Ülker paralimpik sporculara sponsor olmak istiyor diye Paralimpik Komitesi’nden bir telefon geldi, bu bir hayaldi ve Paris’te aldığım madalya kadar güzeldi. Bu hayalimi gerçekleştirdi Ülker. Samimi anlamda her zaman yanımızdaydı, Paris’te ve sonrasında hep iletişimdeyiz. Umarım onlarla daha güzel başarılara ulaşırız.”