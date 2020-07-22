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Hayat Yusuf Kaplanın acı günü Gazetemizin yazarı Kaplanın babası hayata gözlerini yumdu
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Yusuf Kaplan’ın acı günü: Gazetemizin yazarı Kaplan'ın babası hayata gözlerini yumdu

Gazetemizin yazarı Yusuf Kaplan’ın babası Fevzettin Kaplan vefat etti. 82 yaşındaki Fevzettin Kaplan, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle önceki gün hayata gözlerini yumdu. Fevzettin Kaplan’ın cenazesi dün Kayseri Hulusi Akar Camii’de öğle vakti kılınan namazın ardından Kayseri Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan

Yusuf Kaplan babasının ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu. Kaplan’ın paylaşımında, “Babam kalp yetmezliğinden vefat etti. Yılmaz bir adamdı. Yorulmak nedir bilmezdi. Bizi vatana, millete ve din-i mübin-i İslâm’a faydalı hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek için çok çalıştı. Allah rahmetiyle muamele etsin. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadeleri yer aldı.

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