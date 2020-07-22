Yusuf Kaplan’ın acı günü: Gazetemizin yazarı Kaplan'ın babası hayata gözlerini yumdu

Yusuf Kaplan babasının ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu. Kaplan’ın paylaşımında, “Babam kalp yetmezliğinden vefat etti. Yılmaz bir adamdı. Yorulmak nedir bilmezdi. Bizi vatana, millete ve din-i mübin-i İslâm’a faydalı hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek için çok çalıştı. Allah rahmetiyle muamele etsin. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadeleri yer aldı.

Babam kalp yetmezliğinden vefat etti.

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Yılmaz bir adamdı.

Yorulmak nedir, bilmezdi.

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Bizi vatana, millete ve din-i mübin-i İslâm’a faydalı hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek için çok çalıştı.

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Allah rahmetiyle muamele etsin.

Mekânı cennet olsun inşallah. — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) July 20, 2020