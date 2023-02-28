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Hayat

Zaim’in 'Tavuri'si ABD’de gösterilecek

Derviş Zaim’in “Tavuri” adlı belgeseli, ABD’de bu yıl 20. kez düzenlenen “True-False Film Festivali”ne seçildi.

04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Derviş Zaim’in “Tavuri” adlı belgeseli, ABD’de bu yıl 20. kez düzenlenen “True-False Film Festivali”ne seçildi.

Derviş Zaim’in “Tavuri” adlı belgeseli, ABD’de bu yıl 20. kez düzenlenen “True-False Film Festivali”ne seçildi.

Derviş Zaim’in “Tavuri” adlı belgeseli, ABD’de bu yıl 20. kez düzenlenen “True-False Film Festivali”ne seçildi. Her yıl başta sinemacı ve müzisyenler olmak üzere farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren ve yarışma bölümü bulunmayan festivalde, bu yıl tüm dünyadan 33 uzun metrajlı kurmaca olmayan belgeseller gösterilecek. Derviş Zaim’in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak farklılaşan belgesel, “Tavuri” (Şeytan) lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş’ın hayatını konu alıyor. “Tavuri (Şeytan)” adlı bir dolandırıcının yıllara yayılan hikayesinin anlatıldığı belgeselde suç olgusuna ve suçluların dünyasına göz atılıyor.


#Derviş Zaim
#Tavuri
#True-False Film Festivali
2 saat önce
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Zaim’in 'Tavuri'si ABD’de gösterilecek
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