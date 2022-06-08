Zarifoğlu’nu tanımayan kalmayacak: Tüm kitapları Ketebe’de

Ketebe Yayınları yazar ve şair Cahit Zarifoğlu’nun vefatının 35. senesinde 7 kitabını yeni edisyonla yayınladı. Yazar için bir de anma programı düzenleyen yayınevi, yazarın kitaplarının tamamını yıl sonuna kadar yeni edisyonlarla basma hedefinde. Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Zarifoğlu külliyatının ortaya çıkışının yayın stratejileri çerçevesinde geliştiğini söyledi.

Ketebe külliyatları içinde yer alan isimlerin eserlerini nihai ve eksiksiz bir edisyona kavuşturmanın önemli olduğunu dile getiren Çalışkan, “Planlarımız arasında külliyatları yayın mimarimizin ayakları yapmak var. Aliya İzzetbegoviç’le başladığımız bu sürece Cengiz Aytmatov’dan sonra şimdi de Cahit Zarifoğlu’nu dahil ettik. Zarifoğlu söz konusu olduğunda elbette bu zamana kadar da ciddi edisyon çalışmaları yapıldı, önemli bir toplama ulaştırıldı. Zarifoğlu’nun hayattayken yayınladığı kitaplarıyla başladık, kaleminden çıkmış her metni tarıyoruz. Amacımız, yıl sonuna kadar farklı edisyonlar yaparak diğer kitaplarını da yayınlamak” dedi.

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Sadece kitap basmayacağız

Çalışkan, Zarifoğlu’nun çok yönlü bir edebiyatçı olduğunu söyleyerek her yönünü ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğini şöyle ifade etti: “Cahit Zarifoğlu, kıyıda köşede kalmış bir isim değil. Fakat kültleşen karakterlerin eserleriyle alakalı bir dikkat eksikliği gelişir. Şiirinin farklı cephelerden tekrar ele alınması, diğer yazınsal çabalarının bambaşka perspektiflerden daha geniş bir entelektüel dolaşıma sokulması gerektiğini düşünüyoruz.

Hedefimiz böylesine bir dahiyi Türkiye’nin ortak değeri olarak konumlandırmak. Zarifoğlu’nu tanımayan, henüz onun eserleriyle ve sanatıyla karşılaşmamış kesimi onunla tanıştırmak istiyoruz. Sadece kitap basmakla kalmayacağız.”

Furkan Çalışkan

Etkinlikler sürecek

Zarifoğlu’nun hiçbir zaman ilgi alanlarından çıkmadığını belirterek, kitap basmanın yanı sıra başka etkinlikler de düzenleyeceklerini söyleyen Çalışkan, “Sevgili Ahmet Murat ve Ömer Erdem’in katılımıyla gerçekleşen etkinlik, zincirin başlangıcı. Zarifoğlu sanatını çeşitli etkinlik ve yayınlarla destekleyeceğiz. Yine Zarifoğlu sanatının Türk akademisiyle kurduğu ilişkiler için de ev sahibi olmaya hazırız. Şimdi Robinson Kitapçısı’nda başladık ama burayla sınırlı kalmayacak. Kırmızı Kütüphane ve İstanbul’un başka kitapçılarında da etkinlik zincirini devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

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Dualarla yad edildi

Zarifoğlu, vefatının 35. yıl dönümünde Küplüce Mezarlığı’ndaki kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi. Anma programında Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından Zarifoğlu’nun şiirleri seslendirildi, usta şairin torunu Melike Hüma Koç da dedesi için yazdığı şiiri okudu.

HAYAT Şiirin zarif sesi: Cahit Zarifoğlu