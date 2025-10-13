Zayıflar Kovid-19’u daha ağır geçiriyor

Japonya’da yürütülen bir araştırmada, zayıf kişilerin Kovid-19’u normal kilodakilere kıyasla daha ağır geçirme riski taşıdığı ortaya kondu. Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, Japonya Sağlık Güvenliği Ensitüsü, 2020’den 2022’ye kadar Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hastayı inceledi. Kovid-19 semptomları ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, zayıf hastaların normal kilolu kişilere göre hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimalinin 1,74 kat daha fazla olduğunu tespit etti.