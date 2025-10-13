Yeni Şafak
Zayıflar Kovid-19’u daha ağır geçiriyor

04:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Kiloda zayıf olanların Kovid-19'u daha ağır geçirme riski taşıdığı ortaya koyuldu. Japonya'da 46 bin hastanın takibi sonucu, zayıfların, hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimalinin 1,74 kat fazla olduğu tespit edildi.

Japonya’da yürütülen bir araştırmada, zayıf kişilerin Kovid-19’u normal kilodakilere kıyasla daha ağır geçirme riski taşıdığı ortaya kondu. Devlet televizyonu NHK’nin haberine göre, Japonya Sağlık Güvenliği Ensitüsü, 2020’den 2022’ye kadar Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hastayı inceledi. Kovid-19 semptomları ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, zayıf hastaların normal kilolu kişilere göre hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimalinin 1,74 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

OBEZLERDE DE TEHLİKELİ

20 ila 64 yaş arasındaki zayıf hastalarda risklerin daha yüksek olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu yaş grubundaki zayıf kişilerin, hastalığı ağır geçirme olasılığının normal kilolulara kıyasla 2,37 kat, ölüm riskinin ise 5,75 kat daha yüksek olduğunu saptadı. Araştırmacılar, obez bireylerin de Kovid-19’u ağır semptomlarla geçirme riskinin yüksek olduğunu belirtti.



