‘Zor Yıllar’ sergilendi

1970’li yılların siyasi, toplumsal ve kültürel olaylarını ve olgularını ele alan "Zor Yıllar" sergisi, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi’nde açıldı. Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği’nin düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ise desteklediği sergide, dönemin gazeteleri, pullar, kitaplar, sinema afişleri, futbol kulüplerinin fotoğrafları yer alıyor. Açılış programına katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sergide sunulan ve betimlenen görsellerin 1970’li yıllara ışık tuttuğunu, bir o kadar da 1980’ler ve 1990’ların sorunlarının kaynağını gösterdiğini söyledi. Altun, serginin Türkiye siyasetine daha derinlikli bakılarak, bugünün daha iyi anlaşılmasına imkan tanıyacağını belirtti. Siyasi liderlerin fotoğrafları, 1970’lerin otomobilleri Murat 124 ile Anadol da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergi, 20 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

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