Zulümlerin altını çiziyoruz

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından organize edilen 2. Mavera Ödülleri Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende sahiplerini buldu. Aliya İzzetbegovic anısına “Küresel Barış ve Adalet” konulu denemelerin yarıştığı etkinliğin ödülü olarak dereceye giren 13 öğrenci Bosna Hersek seyahati kazandı. İlk üç öğrenci ise dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.

ARTIK BİLİNÇLİ MÜSLÜMANIZ

Geçen yılki yarışmada 1. olan Ayşegül Özdoğan bu yıl 2’ncilik kazandı. Özdoğan “Bosna katliamından 4 yıl sonra doğdum. Olanları daha sonra medyadan gördüm ama hala bütün canlılığıyla hissedebiliyorum. Suriye olayları olduğunda çocuk yaştaydım. Sonra Doğu Türkistan’dan haberler geldi. En son da Yeni Zelanda olayı gerçekleşti. Artık bilinçli birer Müslümanız. Bu yarışmanın önemi buradan geliyor. Küresel çapta yapılan adaletsizlik ve zulümlerin altını çizmek istiyoruz” dedi.

ALİYA’NIN SÖZÜNDEN YOLA ÇIKTIM

Yarışmada 1. olan İbrahim Sercan Savcı ise “Barıştan ziyade savaşı kaleme aldım. Kelimeleri anlamlandırırken örneğin beyazı siyah üzerinden tanımlarız. Bu nedenle savaşın ne olmadığını anlatmaya çalıştım. Bosna iki dünya arasında bir köprü. İki yaşam biçimini birbirine bağlıyor. Konu ve ödül çok uyumlu” dedi.

İSLAM’IN OLDUĞU YERDE ZULÜM OLMAZ

Üçüncü olan denemenin sahibi Merve Şahin Alemdar, “Aliya’nın kendinden olanı sev, ötekine saygı göster sözünden yola çıkarak bir şeyler yazdım. Özellikle İslam’ın olduğu yerde zulüm olmamalı. Bu zulümleri görünür kılmak istedim ki sorunu çözebilelim” diye konuştu. Mavera Ödülleri’nin değerlendirme kurulunda Abdurrahman Babacan, Alev Erkilet, Faruk Karaaslan, Halil İbrahim İzgi, İsmail Kılıçarslan, Lütfi Sunar, Mahmut Hakkı Akın ve Zekeriya Erdim yer aldı. Törende Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül de bir ödül takdim etti.

REKLAM