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Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti alınacak

Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir hesap bakım ücreti alınacak

17:0831/12/2024, mardi
G: 31/12/2024, mardi
Yeni Şafak
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Hesap bakım ücreti kesintisi ne kadar?
Hesap bakım ücreti kesintisi ne kadar?

Bankalar hisse senedi hesaplarından ‘Hesap Bakım Ücreti’ tahsil etmeye başladı. Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım 6 ayda bir hesap bakım ücreti tahsil edeceğini duyurdu. Peki hisse senedi hesap bakım ücret kesintisi ne kadar?

2025 yılından itibaren bazı bankalar, yatırım hesapları için hesap bakım ücreti uygulamalarını güncelleyeceklerini duyurmuştu. Üç banka, hisse senedi hesaplarından ‘Hesap Bakım Ücreti’ tahsil etmeye başladı.

Hisse senedi hesap bakım ücreti alacak bankalar hangileri?

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım hisse senedi hesaplarından ücret alınacağını duyurdu.

Hisse senedi hesaplarından bakım ücreti ne kadar alınacak?

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım bankaları hisse senedi hesaplarından 'Hesap Bakım Ücreti' almaya başladığını duyurdu. Bankalar, müşterilerini kısa mesajla bilgilendirirken Garanti BBVA'nın gönderdiği mesajda, "01.01.2025 tarihinden itibaren hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti tahsil edilmeye başlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Garanti BBVA, internet sitesinde yaptığı açıklamada, her 6 ayda bir kesinti yapılacağını belirterek, "Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir 250 TL (BSMV dahil) (yıllık 500 TL (BSMV dahil)) hesap bakım ücreti alınmaktadır. Yıllık hesap bakım ücreti, hisse senedi satış takas tutarı üzerinden tahsil edilir. İlgili tutarlarda herhangi bir değişiklik olması halinde internet sayfamızda güncellemeler yapılacaktır" bilgisini verdi.

Yeni düzenlemeye göre, Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti alacak.



#Hisse senedi
#hesap bakım ücreti
#Garanti Yatırım
#Yapı Kredi Yatırım
#Halk Yatırım

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