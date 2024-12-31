2025 yılından itibaren bazı bankalar, yatırım hesapları için hesap bakım ücreti uygulamalarını güncelleyeceklerini duyurmuştu. Üç banka, hisse senedi hesaplarından ‘Hesap Bakım Ücreti’ tahsil etmeye başladı.

Garanti BBVA, internet sitesinde yaptığı açıklamada, her 6 ayda bir kesinti yapılacağını belirterek, "Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir 250 TL (BSMV dahil) (yıllık 500 TL (BSMV dahil)) hesap bakım ücreti alınmaktadır. Yıllık hesap bakım ücreti, hisse senedi satış takas tutarı üzerinden tahsil edilir. İlgili tutarlarda herhangi bir değişiklik olması halinde internet sayfamızda güncellemeler yapılacaktır" bilgisini verdi.