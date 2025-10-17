Yeni Şafak
HMGS SONUÇ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:0917/10/2025, Cuma
HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuç tarihi belli oldu. Sınavın değerlendirme süreci devam ederken, adaylar sonuç açıklama takvimini merakla bekliyor. ÖSYM, 2025-HMGS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı.

Binlerce hukuk mezununun katılım sağladığı 2025-HMGS/2 sınavının sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından 28 Eylül’de düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025-HMGS/2 ve İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

HMGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacaktır.

