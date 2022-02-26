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Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan sivillerinin Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde öldürülmesi olayına Hocalı Katliamı denir. Peki, Hocalı Katliamı'nda ne oldu? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?
​Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

26 şubat 1992 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ Savaşı yaşandı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu savaşa Hocalı Katliamı denildi.

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?

Hocalı Katliamında, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azeri siviller Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldü. Bu olaya Hocalı Katliamı denilirken tarihte kara bir leke olarak kaldı.

Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
Hocalı Katliamı ne zaman oldu?

Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

  • Hocalı katliamında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 insan öldürülmüş, toplam 487 kişi ise ağır yaralandı. 1275 kişinin ise rehin alındığı olayda 150 kişi ise kayboldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
Hocalı Katliamı ne zaman oldu?

Hocalı Katliamı neden yaşandı?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

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