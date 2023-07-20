Ağrı’nın bir ilçesi olan Doğubayazıt, (Doğubeyazıt) Malatya zaferinden önce 1064’te Kars’ın fethiyle Selçuklu topraklarına katıldı. Ancak daha sonra Moğol istilasıyla Timur ve ordusunun işgaline uğradı. Sonraki dönemde Akkoyunlular ve Karakoyunlular arasında zaman zaman el değiştiren ilçe, 15. yüzyıl sonlarında Safevilerin eline geçti. İlçe, 1514’te çaldıran savaşından sonra Osman topraklarına katıldı. Peki Doğubeyazıt mı Doğubayazıt mı, doğru yazılışı hangisi? Doğubayazıt mı? TDK'ye göre Doğubeyazıt nasıl yazılır?