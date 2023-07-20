TDK'ye göre Horon tepmek nasıl yazılır? Horon tepmek nasıl yazılır?
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazılışını değiştirdiğini açıkladı. TDK'nın güncellediği kelimeler arasında Horon vurmak-Horon tepmek kelimeleri de yer aldı.
Horon tepmek mi, horon vurmak mu doğusu?
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Güncellenen kelimeye göre Horon Vurmak kelimesi artık halk arasında kullanıldığı halini alarak Horon Tepmek olarak değiştirildi.
Ayrıca TDK bir çok kelimede de değişikliğe gitti. İşte o kelimeler;
- Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)
- Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)
- Unvan (eski) / Ünvan (güncel)
- Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)
- Yakan top (eski) / yakantop (güncel)
- Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
- Kayyum (eski) / kayyım (güncel)
- Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)
- Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)
- Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)
- Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)
- Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)
- Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)
- Boy bos (eski) / boy pos (güncel)
- Pilili (eski) / Pileli (güncel)
- Yürük (eski) / Yörük (güncel)