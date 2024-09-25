2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) 29 Eylül 2024 tarihinde 17 ilde yapılacak. Peki HMGS ve İYÖS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika?
2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) için heyecan dorukta. HMGS ve İYÖS’ye girecek adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? İYÖS saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı-İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman?
2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı(2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. HMGS ve İYÖS sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
HMGS ve İYÖS sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
HMGS ve İYÖS sınavları saat 10.15'te başlayacak olup, adaylara 130 dakika süre verilecek.Bu sınavlar, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir. İşte HMGS sınav merkezleri.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı hangi illerde yapılacak?
Sınav, aşağıdaki 17 ilde yapılacaktır:
- Ankara
- İstanbul
- İzmir
- Adana
- Antalya
- Bursa
- Diyarbakır
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Kayseri
- Konya
- Malatya
- Samsun
- Sivas
- Trabzon
- Van