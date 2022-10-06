İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru tarihleri!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-2023 eğitim öğretim yılında maddi desteğe ihtiyaç duyan 75 bin öğrenciye burs imkanı sağlanacak. Peki, İBB burs başvuru şartları neler? 2022 İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

İBB bursları kaç kişiye verilecek?

İBB 2022-2023 döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verecek. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği hakkında bilgi almak ve başvurmak için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine girmek yeterli.

İBB burs başvurusu ne zaman bitecek, sona erecek?

İBB 2022 burs başvuruları 26 Eylül 16 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İBB burs başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi * Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs başvuruları Yapamayacak Öğrenciler kimler?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler Ücretli değişim programında bulunanlar 25 yaşından büyükler Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB burs başvurusu için istenecek belgeler neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB burs başvuruları nasıl değerlendirilir?

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

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Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.

Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

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** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

İBB burs başvuruları için tıklayın.