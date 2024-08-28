İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2024 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular belirtilen tarihlerde gerçekleştirildi. Takvime göre, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları 28 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar, asil ya da yedek listede olup olmadıklarını yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2024 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı…

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

İBB yurt başvuru sonuçları, 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını "yurt.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de internet sitesinden duyurulacak.

İBB YURT KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ

İBB yurt ön kayıtları 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere 2 Eylül-4 Eylül 2024 tarihleri arasında SMS ile bilgi verilecek.

İBB yurt kesin kayıtları ise 9-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim öğrenci yurtlarında günlük yaşantıları ve ihtiyaçları için her şeyi bulabilecekler.

İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1950 TL olacak.







