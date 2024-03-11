Iğdır'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Iğdır akşam ezanı, akşam namazı ve Iğdır namaz vakitleri haberimizde.

Iğdır iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Iğdır imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Iğdır namaz vakitleri ve Iğdır imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Iğdır'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Iğdır'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:13'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Iğdır'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Iğdır'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:30'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Iğdır'ın Tarihi

Iğdır, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Urartular, Persler, Romalılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Özellikle Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi olmuş ve çeşitli tarihî olaylara tanıklık etmiştir.

Iğdır'ın Coğrafi Konumu

Iğdır, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ağrı, Kars ve Ermenistan ile sınır komşusudur. Aras Nehri'nin kıyısında bulunan Iğdır, tarım ve hayvancılık için uygun bir coğrafyaya sahiptir.

Iğdır'ın Nüfusu

Iğdır, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 200 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Iğdır'ın Posta Kodu

Iğdır'ın posta kodu 76XXX'dir. Iğdır'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







