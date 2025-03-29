İkinci ara tatil uzatıldı mı, 9 gün mü? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelen ara tatil, öğrenci ve öğretmenler için uzun bir dinlenme süresi sunacak. İkinci ara tatil 8 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 11 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Ancak, 2-3-4 Nisan tarihlerinin idari izin olarak belirlenmesiyle birlikte tatil süresi uzamış oldu. Hafta sonları da eklendiğinde, öğrenciler 5 Nisan Cumartesi ile 13 Nisan Pazar tarihleri arasında eğitim öğretime ara verecek.