İkinci ara tatil uzatıldı mı, 9 gün mü? Okullarda ara tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelen ara tatil süreci, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelen ara tatil, öğrenci ve öğretmenler için uzun bir dinlenme süresi sunacak. İkinci ara tatil 8 Nisan 2025 Salı günü başlayacak ve 11 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Ancak, 2-3-4 Nisan tarihlerinin idari izin olarak belirlenmesiyle birlikte tatil süresi uzamış oldu. Hafta sonları da eklendiğinde, öğrenciler 5 Nisan Cumartesi ile 13 Nisan Pazar tarihleri arasında eğitim öğretime ara verecek.
ARA TATİL UZATILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını aktardı. Bayram tatili idari izinle birlikte uzatıldı.
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. İdari izin ilan edilen günler ara tatille aynı tarihlere denk geldiğinde öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak.
Okullar ara tatil sebebiyle 28 Mart cuma günü kapanacak ve eğitim faaliyetleri 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
ARA TATİL 9 GÜN MÜ OLDU?
Ara tatilde herhangi bir uzatılma olmazken hafta sonu günleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.
Ara tatil sebebiyle okullar 28 Mart cuma günü kapanırken 7 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak ve dönem sonuna kadar eğitim öğretim faaliyetleri sürecek.
29 Mart cumartesi hafta sonu tatili,
30 Mart pazar hafta sonu tatili,
31 Mart pazartesi ara tatil,
1 Nisan salı ara tatil
2 Nisan çarşamba ara tatil
3 Nisan perşembe ara tatil
4 Nisan cuma ara tatil
5 Nisan cumartesi hafta sonu tatili
6 Nisan pazar hafta sonu tatili
BAYRAM TATİLİ BAŞLIYOR
Ramazan Bayramı bu yıl 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerine denk geliyor. Milli ve dini olarak önemli günler ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs resmi tatil olarak kutlanacak. Bu tarihler hafta içine denk geldiği için öğrenciler ek tatil yapacak.