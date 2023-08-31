Ek MTV ilk taksit ödeme tarihleri ne zaman başlayacağı araç sahiplerinin gündeminde. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi. Bu kapsamda 2023’te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak. Araç sahipleri “MTV ek vergi ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap aramaya başladı. MTV ek vergide ilk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?