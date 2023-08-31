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İkinci el araç satışına bir düzenleme daha geldi: Karara uymayanları 100 bin TL ceza bekliyor

kinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda ilan sitelerinde isimlerin gizlenmesinin yasaklandığı yer aldı. Karara uymayanları ise 100 bin TL ceza bekliyor. İşte 2. el araç satışına ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntıları.

09:17 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İkinci el araç satışına yeni düzenleme!

İkinci el araç satışına yeni düzenleme!

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara uymayanları 100 bin TL ceza bekliyor

İlan siteleri, bu kurala uygun ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak. Bu kurala aykırı her ilan için 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza uygulanacak.

İkinci el araç satışına ilişkin yeni düzenlemede neler var?

  1. İkinci el araç ve gayrimenkul satışına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, ilan sitelerinde kendi kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilana çıkılması engellenecek.
  2. Kişiler, kendisi, eşi veya bir ve ikinci dereceden akrabalarına ait olmayan ikinci el araç ve gayrimenkul için sadece yetki belgesi alarak satış ilanına çıkabilecek.
  3. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ilan sitelerinde kendi açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Yönetmelik değişikliği ile kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklanıyor.
  4. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.
  5. Yeni düzenleme ile birlikte, başkalarına ait taşınmazların ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, 3 ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirilecek.

Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu
Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu

Ek MTV ilk taksit ödeme tarihleri ne zaman başlayacağı araç sahiplerinin gündeminde. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi. Bu kapsamda 2023’te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak. Araç sahipleri “MTV ek vergi ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap aramaya başladı. MTV ek vergide ilk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?


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