Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları başladı. Başvurular, 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ile Van'da yapılacak. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? 20 bin öğretmen ataması başvuru KPSS puanı şartı kaç?