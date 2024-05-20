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Öğretmen tayin sonuçları için gözler MEB’de! Mayıs 2024 il içi isteğe bağlı yer değişikliği atama sonuç listesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler İl içi yer değiştirme tayin sonuç tarihinde. Peki MEB il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İl içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı

14:57 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MEB 2024 Mayıs İl içi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuç Listesi
MEB 2024 Mayıs İl içi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuç Listesi

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta tarihleri arasında tamamlandı. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edildi. Peki MEB il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Mayıs İl içi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Atama Sonuç Listesi.

MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi atamaları 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB il içi öğretmen yer değiştirme kılavuzuna göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlendi. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

#İl içi yer değiştirme
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#Mebbis il içi tayin 2024
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Öğretmen tayin sonuçları için gözler MEB’de! Mayıs 2024 il içi isteğe bağlı yer değişikliği atama sonuç listesi