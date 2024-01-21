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Yer çekimsiz ortamda propolis test edilecek! Türkiye'nin uzaya yolculuk yapan ilk astronotu Alper Gezeravcı eğer bu deneyi başarırsa...

İlk astronot Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda yapacağı deneyler merak kazandı. Türkiye'nin uzaya yolculuk yapan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı deney yapacak. Bu deneylerden birinde ise, mikro yerçekimi ortamında propolisin antibakteriyel etkisi kontrol ve deney gruplarında test edilecek. Sonuçlar, yer çekimli ortamla karşılaştırılacak.

Tuğba Güner
15:43 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Propolis Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Uzaya gönderilen astronotların yanlarında birçok bakteriyi de beraberlerinde götürdükleri bilinmektedir. Bu bakterilerin çoğu genellikle zararsızdır; ancak uzaydaki koşullar, zamanla bu durumun değişmesine neden olabilir. Ağırlıksız ortamda yaşayan ve yüksek miktarda radyasyona maruz kalan astronotların bağışıklık sistemleri zaman içinde zayıflayabilir. Ayrıca, uzay koşullarına adapte olan bakteriler, antibiyotiklere direnç geliştirebilir, daha hızlı çoğalabilir ve insan sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle doğal bir arı ürünü olan propolisin antibakteriyel özelliğinin mikro yerçekimi ortamında test edilmesi araştırmaya değer ve uzay bilimin geleceği için oldukça önemlidir" dedi.

Türkiye propolisi dünyaya ihraç ediyor

Türkiye'nin 8,2 milyon arı kovanı varlığı ile arı ürünleri üretiminde dünyada 2. sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin zengin bitki örtüsüyle ve uygun ekolojik koşullarıyla arıcılıkta çok önemli bir coğrafi konumda yer aldığını söyledi.

Samancı, "Anadolu coğrafyasındaki bitki örtüsü çeşitliliği, tüm Avrupa'nın yaklaşık 3 katı kadardır. Bu endemik bitki örtüsü; Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerinin diğer coğrafyalarda üretilen arı ürünlerine göre en az 3 kat daha yüksek biyolojik aktivite göstermesine imkan tanıyor. Ülkemizde yüksek kalitede üretilen patentli propolis ürünlerini, yurt dışında Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere pek çok farklı bölgeye ihraç ediyoruz. Yerçekimsiz ortamda propolisin antibakteriyel etkisini araştırılacağı bu deney, uzay araştırmalarının geleceği, ülkemiz ve ülkemizin dünya arıcılık faaliyetlerindeki konumu açısından çok önemli” diye konuştu.

Alper Gezeravcı çok sayıda bilimsel deney yapacaklar

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney yapacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda olacak.

Yeni nesil alışımlar üzerine çalışılacak

Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı alaşımların üretilmesi üzerine çalışılacak.

Muşlu öğrencilerin projesi uzayda denenecek

Deneyin, uzay, havacılık ve savunma sanayii için malzeme geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dünyada zorlu koşullara adapte olan tek hücreli canlıların yer çekimsiz koşullarda büyüme testleri de gerçekleştirilecek.

Tuz Gölü'nde yetişen bitkinin tuza verdiği tepki de uzay ortamında araştırılacak.

Astronotların değişimi incelenecek

Başka bir deneyde astronotların uzayda düşük yer çekimi, radyasyon, beslenme, uykusuzluk gibi durumlarda fizyolojik ve biyokimyasal değişimleri incelenecek.

Uzay radyasyonunun kanserli hücre oluşumuna etkisi de araştırma konusu olacak.

Bir diğer deney ile tek hücreli canlıların uzay ve Antarktika bölgesindeki büyüme verileri karşılaştırılarak.

Bitkilerdeki değişim incelenecek

Bitkilerin, mikro yer çekimi altındaki değişimleri incelenecek.

Propolis maddesinin mikro yer çekiminde bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak.

Bir diğer deney de ses frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi olacak.

Yapay zeka desteği ile havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu rahatsızlıklar tanımlanacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.


Alper Gezeravcı’dan Uzay İstasyonunda ilk sözler “ İstikbal Göklerdedir”
Alper Gezeravcı’dan Uzay İstasyonunda ilk sözler “ İstikbal Göklerdedir”

Uzay İstasyonu'ndaki karşılama töreninde konuşan Alper Gezeravcı, "Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir!" dedi.


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#propolis deneyi
#uzay istasyonu
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