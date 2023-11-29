Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt ücreti yeni yılda yüzde 58 artacak. 20 bin lira olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla zamlanacak.

2024 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

IMEI NEDİR?

Her cep telefonu, belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de yer alan rakamlar ise başka herhangi bir telefonda olmayıp, eşsiz numaralara sahiptir. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise “Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği” olarak adlandırılır.

IMEI NUMARASI NEREDE YAZAR?

IMEI numarası nerede yazar? sorusu pek çok kişide merak uyandırıyor. IMEI numarası hem faturanızda hem de telefonun kutusunda yer almaktadır. Eğer her ikisine de ulaşmak zor ise endişelenmenize gerek yok. IMEI kodu, telefonunuzda yer almaktadır.

Android: Ayarla > Genel > Hakkında

İOS: Ayarlar > Telefon hakkında menüsü altında

Diğer yandan IMEI numarasına hızlı erişmek adına telefonun arama bölümüne *#06# yazarak IMEI kodunu görüntüleyebilir ve güvenli bir yere kaydedebilirsiniz. Bu işlem pek çok telefonda yapılabilmektedir.











