ve Arsenal arasında oynanacak. Kazanan takım bu hafta liderliğini ilan edecek. Peki, Liverpool -

ve Arsenal arasında oynanacak. Kazanan takım bu hafta liderliğini ilan edecek. Peki, Liverpool -

Liverpool ve Arsenal tarihlerinde 210. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda üstünlük 81 galibiyetle Liverpool’da. Arsenal rakibini 70 kere mağlup ederken bu maçlardan 58 tanesi ise beraberlikle sonuçlandı.

> Arsenal'i konuk ettiği son 10 Premier Lig maçını kaybetmeyen Liverpool (7G 3B), bu karşılaşmaların beşinde geriye düşmesine rağmen mağlubiyet yaşamadı.

> Bu sezon Premier Lig'de en fazla şut çeken takım olan Liverpool (314), Newcastle'ın (35.2 xG) ardından en yüksek gol beklentisine ulaşan ekip konumunda (35 xG). Arsenal ise kalesine en az şut gelen (43) ve rakiplerine en az gol beklentisi veren takım (13 xGA).