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İOKBS sınav yerleri açıklandı mı? İşte MEB 2024 bursluluk sınav takvimi

5, 6, 7 ve 8. ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı öncesi öğrenciler sınav giriş yerlerini araştırıyor. Peki İOKBS sınav yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sınava girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? İşte sınava ilişkin tüm detaylar.

09:23 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 09:23 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
İOKBS sınavı ne zaman, bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav belgesi açıklandı mı?
İOKBS sınavı ne zaman, bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, sınav belgesi açıklandı mı?

İOKBS, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı" anlamına gelir. Türkiye'deki öğrencilere yönelik olarak yapılan bu sınav, başarılı öğrencilere devlet tarafından belli bir burs sağlamayı amaçlar. Sınav genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve öğrencilerin matematik, Türkçe, fen bilimleri ve sosyal bilimler konularındaki bilgilerini ölçer. 2024 Bursluluk Sınavı'nın tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen sınava yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, 2024 Bursluluk Sınavı ne zaman?

2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2024 bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre; fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

İOKBS NEDİR?

İOKBS, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı"nın kısaltmasıdır. Bu sınav, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir programın parçasıdır. İOKBS, maddi destek gereksinimi olan başarılı öğrencilere yöneliktir yatılılık veya bursluluk imkanı sunar.

İOKBS bursundan yararlanabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sınavından yararlanabilecek öğrenciler genellikle şu kriterlere sahip olmalıdır:

Vatandaşlık durumu: Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak.

Eğitim seviyesi ve sınıf düzeyi
: Sınav, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yöneliktir.

Genellikle 5, 6, 7, 8, ve hazırlık sınıfı ile 9, 10, 11. sınıf öğrencileri sınava katılabilmektedir.

Okul değişikliği: Sınavın gerçekleştiği ders yılında okul değiştirmemiş olmak.

Maddi şartlar
: Ailenin mali durumu da sınav için çok önemli bir kriterdir. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelirinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir miktarı aşmaması gerekmektedir. 2023 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 111.600,00 (yüzonbirbinaltıyüz) TL’yi geçmemesi

gerekir.

Akademik başarı
: Sınav başvurularında akademik başarı kriterleri de dikkate alınabilir, ancak bu, her yılın özel koşullarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği şartlara bağlıdır.

Bu şartlar genel olarak İOKBS için geçerlidir, ancak her yılın özel koşullarına ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, sınav başvurusu yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularını ve İOKBS kılavuzunu dikkatlice incelemeniz önemlidir.

İOKBS burs ücreti ne kadar?

İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Bursluluk parası her yıl memur maaşlarına endeksli artış göstermektedir.

Son olarak 2023 yılının Temmuz-Aralık ayında İOKBS bursu 863 TL olarak ödeniyordu. Memur maaşlarına toplu sözleşme ve enflasyon rakamları dikkate alınarak zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte 2024 (Ocak-Haziran arası) İOKBS burs ücreti 1.514,13 TL olarak ödeniyor.

İOKBS burs ödemeleri ne zaman, Hangi tarihte?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı burs ödemeleri illere göre farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Genellikle her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

İOKBS Sınav içeriği nasıl, sınav kaç dakika?

Sınav genellikle Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerini içeren sorulardan oluşur. İOKBS sınavı 100 sorudan oluşuyor, sınav süresi ise 120 dakika.

İOKBS bursluluk sınavına girerken yanımızda bulunması gerekenler neler?

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda 5, 6, 7, 8'inci sınıflar ve hazırlık sınıfına dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacaktır. 9, 10 ve 11'inci sınıflara ise sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

MEB Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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#MEB
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