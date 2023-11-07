iOS, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir mobil işletim sistemidir. iPhone, iPad ve iPod Touch gibi Apple'ın mobil cihazlarında kullanılır. Kullanıcıların cihazlarında uygulamalar, oyunlar, müzik, video, kitap ve diğer içerikleri çalıştırmasına olanak tanır. iOS, çok çeşitli cihazlarda kullanılmaktadır. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, akıllı televizyonlar ve hatta arabalar bile iOS işletim sistemiyle çalışabilir. Peki, iOS özellikleri ve sürümleri neler? İşte sorunun cevabı.

İOS NEDİR?

İOS, Apple tarafından geliştirilen ve iPhone, iPad ve iPod Touch gibi Apple cihazlarında kullanılan bir mobil işletim sistemidir. iOS, Mac OS X'ten türetilmiştir ve kapalı kaynak kodlu bir sistemdir.

İOS NE İŞE YARAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS, kullanıcıların cihazlarında uygulamalar, oyunlar, müzik, video, kitap ve diğer içerikleri çalıştırmasına olanak tanır. iOS, çok çeşitli cihazlarda kullanılmaktadır. Akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, akıllı televizyonlar ve hatta arabalar bile iOS işletim sistemiyle çalışabilir.

iOS'un en önemli özellikleri şunlardır:

Kapalı kaynak kodlu olması: iOS, kapalı kaynak kodlu bir sistemdir. Bu, iOS'in yalnızca Apple tarafından geliştirilebileceği ve değiştirilebileceği anlamına gelir.

Güvenliği : iOS, güvenlik açısından oldukça güçlü bir işletim sistemidir. Bu, iOS'un cihazların güvenliğini sağlamasına yardımcı olur.

Kullanıcı dostu arayüzü: iOS, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bu, iOS'un herkes tarafından kullanılabilmesini sağlar.

İOS NE ZAMAN ÇIKTI?

iOS, 29 Haziran 2007 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk iOS cihazı, iPhone'du. iOS, piyasaya sürüldüğünden bu yana hızla büyüdü ve dünyanın en popüler mobil işletim sistemlerinden biri haline geldi. 2023 yılı itibarıyla, dünyadaki akıllı telefonların %25'inden fazlası iOS işletim sistemiyle çalışıyor.

İOS SÜRÜMLERİ NELER?

iOS'un sürümleri şunlardır:

iOS 1: 29 Haziran 2007 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 2: 11 Temmuz 2008 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 3: 21 Haziran 2009 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 4: 21 Haziran 2010 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 5: 12 Ekim 2011 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 6: 19 Eylül 2012 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 7: 18 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 8: 17 Eylül 2014 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 9: 16 Eylül 2015 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 10: 13 Eylül 2016 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 11: 19 Eylül 2017 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 12: 17 Eylül 2018 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 13: 19 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 14: 16 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 15: 20 Eylül 2021 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS 16: 6 Haziran 2022 tarihinde piyasaya sürüldü.

iOS'un en son sürümü, 2023 yılı itibarıyla iOS 16'dır.







