Apple iPhone 14 Pro Max özellikleri, çıkış tarihi, fiyatı belli oldu!

Teknoloji devi Apple tarafından iPhone 14 modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni modelle birlikte iPhone 14 serisine bazı özellikler eklenecek. Normalde yeni iPhone veya iPhone modelleri eylül ekim ayında açıklanıyor. İphone 14, 14 Pro ve 14 Max teknik özellikleri ve fiyatları merak konusu oldu.

APPLE IPHONE 14 PRO MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple bu yıl iPhone 14 modellerini tanıtacak. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de Eylül ya da Ekim ayında organizasyonun gerçekleşmesi bekleniyor. İddialara göre, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max modelleri 6 GB RAM ve daha yeni, hızlı bir bellek türü ile gelecek.

APPLE IPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI NELER?

iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Gelen sızıntıya göre; yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

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iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 14 - 799 dolar

iPhone 14 Max - 899 dolar

iPhone 14 Pro - 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

APPLE IPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

2017’den beri Face ID’li iPhone’ların ön tarafında yüz tarama için gerekli tüm donanımları barındıran bir çentik bulunuyor; bu, iPhone 14 ile değişecek. iPhone 13 serisinde çentikte küçülme görmüştük, iPhone 14 serisinde Apple, çentiği kaldırıyor ve yeni bir tasarıma geçiyor. Hole-punch olarak geçen, Android telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz tek noktayla birlikte hap şeklinde çentik, iPhone 14’ün ekranında karşımıza çıkacak. Ancak bu özellik ne yazık ki iPhone 14 Pro ve Pro Max ile sınırlı kalacak; iPhone 14 ve iPhone 14 Max ekranında standart çentik yer almaya devam edecek.

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Bu yıl önemli tasarım değişikliği olmayacak gibi. Kamera çıkıntısı daha belirgin olabilir, bu daha kalın iPhone’la karşılaşacağımız anlamına geliyor. Yeni iPhone’lar her zaman kamera geliştirmeleri sunuyor, iPhone 14’te de bu değişmeyecek. Ultra geniş kamerada iyileştirmeler olacak, Apple’ın çok daha fazla optik yakınlaştırmaya izin veren periskop lens, muhtemelen iPhone 14 serisinde bulunmayacak, iPhone 15’in dikkat çeken kamera özellikleri arasında göreceğiz gibi. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’in 48MP kamera ve 8K video kayıt özelliğine sahip olması bekleniyor. Üzücü bir detay olarak bu özellikler düz iPhone 14 modellerinde olmayacak. iPhone 14 Pro modellerinde paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum çerçeve bulunabilir.

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Pro serisine kıyasla daha uygun fiyatlı olacağı aşikar olan düz iPhone 14, 6.1 inç ekrana sahip olacak. Başka bir deyişle önden bakıldığında iPhone 13 ile ayırt edilmesi güç olacak. iPhone 13 ile aynı boyutta, aynı çentiğe, muhtemelen aynı çözünürlüğe sahip ekran. Farkı kullanışta hissedeceğiz gibi çünkü 6.1 inç iPhone 14’ün Apple’ın ProMotion 120Hz yenileme hızını destekleyeceği tahmin ediliyor. Ancak 120Hz'a kadar yenileme hızı Pro modellere özel olabilir. iPhone 14 ve 14 Max, 60Hz'a kadar ekran yenileme hızını destekleyebilir.

iPhone 14 işlemci özelliklerine geçecek olursak; iPhone 14, yeni işlemciyle gelmeyecek. iPhone 13’e güç veren Apple A15 Bionic çip kullanılacak. Peki, iPhone 14 kaç GB RAM’e sahip olacak? iPhone’ların RAM miktarı Apple tarafından açıklanmıyor olsa da iPhone 14’ün 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Bellek tarafında da Pro’larla ayrım olacak; düz iPhone 14’teki 6GB RAM LPDDR4X olacak.

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Depolama açısından, standart iPhone 13 modelleri 128GB, 256GB ve 512GB seçenekleriyle geliyor. iPhone 14 modelleri de aynı depolama alanı seçenekleriyle gelecek ancak Apple’ın 64GB depolamayı iPhone 14 ile birlikte geri getirebileceği söylentileri var.

IPHONE 14 KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 kamerasına ilişkin çok fazla söylenti yok ancak önceki modellerde olduğu gibi çift arka kamera kurulumu ile gelmesi kuvvetle muhtemel. iPhone 13 Mini ve iPhone 13’te ana kamera ve ultra geniş kamera bulunuyor ancak Pro modellerindeki telefoto lens özelliklerinin yanı sıra birkaç özellikten yoksunlar. iPhone 14’te de yüksek ihtimali ana ve ultra geniş sensör olacak, telefoto sensöre yer verilmeyecek. iPhone 14 kamerasının hiç geliştirilmeyeceğini söyleyemeyiz. iPhone 14 ön kamerasının otomatik odaklama ve f/1.7 diyafram aralığı ile iyileştirildiği iddia ediliyor.

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IPHONE 14 EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone Mini’nin yerini alacak model, iPhone 14 Pro Max ile aynı ekran boyutuna; 6.7 inç ekrana sahip olacak ve Face ID bileşenlerini taşıyan çentikle karşılaşacağız. iPhone 14 Max işlemci özellikleri iPhone 14 ile aynı olacak. 2021 iPhone’lara güç veren Apple A15 Bionic chip, iPhone 14 Max modeline de güç verecek. Şu anda piyasada olan iPhone 13 modeli en hızlı telefonlar arasında; iPhone 14 ve 14 Max da hız tarafında sorun yaşatmayacak ancak en yeni işlemcinin Pro'ya özel olması üzücü.

iPhone 14 Max kaç GB RAM’e sahip olacak? iPhone Max RAM miktarı 6 GB ve daha yavaş LPDDR4X bellek kullanılacağı tahmin ediliyor. Peki, bataryada bir iyileştirme söz konusu mu, iPhone 14 Max kaç mAh batarya ile gelecek? iPhone 14 Max’in pil kapasitesinin 4325 mAh olacağı söylentisi var.

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iPhone 14 Max kamera özelliklerinden bahsedelim. Dört iPhone modelinin de ön kamerasının geliştirildiği söylentileri umarız doğru çıkar. Analist Ming-Chio Kuo’ya göre, iPhone 14 Max ve diğer yeni iPhone’lardaki selfie kamera otomatik odaklama sunacak; bu daha keskin fotoğraflar anlamına geliyor. Ayrıca fotoğraflardaki bozulmaları ve yapaylığı en aza indirmek için ön kamerada 5 parçalı lens yerine 6 parçalı lensin kullanılması bekleniyor. iPhone 14 Max de yeni 48 megapiksel ana kameraya sahip olacak; geniş ve ultra geniş lens 12 megapikselde kalacak.

14 Pro modeli, 6.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak ve 10Hz - 120Hz arasında değişen ekran yenileme hızını destekleyecek. Evet, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde kullanılan ProMotion teknolojisinden bahsediyoruz. Ayrıca her zaman açık ekran (always-on display) özelliğini Pro modellerinde görebiliriz.iOS 16’da kilit ekranı widget özelliğiyle çalışacak always-on display, iPhone’un ekranını uyandırmak zorunda kalmadan hava durumu, fitness, anımsatıcı, takvim, etkinlikler ve fazlasını görmemizi sağlayacak.

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iPhone 14 Pro, ekran tasarımlarıyla da farkını belli edecek. Artık Android telefonlarda bir standart olan hole-punch (delik çentik) tasarımını göreceğiz ancak yanında ön kamera, Face ID kızılötesi kamera ve diğer bileşenleri barındıran hap şeklinde bir çentikle beraber. Apple, Face ID donanımından birkaçını ekran altına koymayı planlıyor.