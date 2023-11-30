Baraj doluluk oranları yağışlar sonrası merak konusu. İSKİ, İstanbul’da etkili olan sağanak yağmurun aylardır düşüş trendinde olan baraj doluluk oranlarını az da olsa artırdığını açıkladı. İstanbul’da barajların genel doluluk oranları belli oldu. Peki İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var? Bu yaz istanbulda su sıkıntısı olacak mı? İşte İstanbul’da barajların doluluk oranları.