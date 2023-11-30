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30 Kasım 2023 İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi mi?

İstanbul'da vapur kullanacaklar ile feribot yolculuğu gerçekleştirecekler Vapur ve feribot seferlerinin durumunu araştırıyor. İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. İşte sefer tarifesine ilişkin detaylar.

11:43 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vapur seferleri iptal mi?

Vapur seferleri iptal mi?

Şehir Hatları'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada 'Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.

Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.” denildi.



#İDO
#BUDO seferleri
#iptal edilen vapur seferleri
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