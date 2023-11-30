Vapur seferleri iptal mi?
Şehir Hatları'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada 'Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda İskelesi uğraması
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.
Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.
Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.” denildi.