Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçilerinin, yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde sürdürdüğü oturma eylemlerini yargı binası önüne taşıması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi. Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Irak'ta ne oluyor, neden sokağa çıkma yasağı var?

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat’taki Yeşil Bölge’de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor. İran, Irak'ta meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeye açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda silah sesleri bir türlü susmadı. Silah seslerinin susmadığı Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı sürüyor. Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devlet kurumları da tatil edildi. Ülkede tam anlamıyla kaos hakim.

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Irak'taki olaylar

Irak’ta neler oluyor?

Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani’den de olaylara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmazken son dakika açıklaması Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’dan geldi. Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokakta bulunan silahlı destekçileri alandan çekilmeye başladı.

Muktada El Sadr

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Sadr’ın destekçisi kızgın gruplar ise bunun üzerine Yeşil Bölge’deki Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmıştı. Eylemciler buralardan güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla çıkarılmıştı. Sadr’a bağlı Seraya es-Selam milis gücü ise yüzlerce silah dolusu araçlarla Yeşil Bölge çevresine konuşlanarak içerideki askerlerle çatışmalara girmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.