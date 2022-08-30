Özgün Irakta neler oluyor?
ÖZGÜN HABERLER

Irak’ta neler oluyor?

Komşumuz Irak’ta ilk önce parlamentoda başlayan, bugünlerde ise sokaklara sıçrayan çatışmalar sonrası ülke genelinde sokağa çıkma yasağı alındığı duyuruldu. Bu gelişmeler ışığında vatandaşlar Irak’ta neler oluyor? Irak'ta sokağa çıkmaya yasağı kaç gün? Irak'ta iç savaş mı var? sorularını sormakta. İşte Irak’ta son durum haberleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Irakta son durum: Irakta sokağa çıkmaya yasağı kaç gün? Irakta iç savaş mı var?
Irak son dakika haberleri

Irak'ta Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr destekçilerinin, yaklaşık bir aydır Meclis bahçesinde sürdürdüğü oturma eylemlerini yargı binası önüne taşıması, ülkede yeni krizin fitilini ateşledi. Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Irak'ta ne oluyor, neden sokağa çıkma yasağı var?

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat’taki Yeşil Bölge’de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor. İran, Irak'ta meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeye açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda silah sesleri bir türlü susmadı. Silah seslerinin susmadığı Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı sürüyor. Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devlet kurumları da tatil edildi. Ülkede tam anlamıyla kaos hakim.

Irak'taki olaylar
Irak'taki olaylar

Irak’ta neler oluyor?

Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani’den de olaylara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmazken son dakika açıklaması Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’dan geldi. Sadr, ülkede dünden bu yana yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek, sokakta çatışan destekçilerinden 1 saat içinde evlerine dönmelerini istedi. Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokakta bulunan silahlı destekçileri alandan çekilmeye başladı.

Muktada El Sadr
Muktada El Sadr

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Sadr’ın destekçisi kızgın gruplar ise bunun üzerine Yeşil Bölge’deki Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmıştı. Eylemciler buralardan güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla çıkarılmıştı. Sadr’a bağlı Seraya es-Selam milis gücü ise yüzlerce silah dolusu araçlarla Yeşil Bölge çevresine konuşlanarak içerideki askerlerle çatışmalara girmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

TOGGun satış tarihi belli oldu

TOGG'un satış tarihi belli oldu

Müjdeyi Bakan Varank verdi: Geliyor.
Külçe altınlarla dolu hazine bulundu

Külçe altınlarla dolu hazine bulundu

​Sır gibi saklanıyordu: İlk kez ortaya çıktı.
Selçuk Bayraktar: Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar

Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin.

​Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

​Milli gururumuz hangardan çıkarken görüntülendi.

Türkiye'nin beklediği festivalden ilk görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.