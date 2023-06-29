İşkembe nasıl temizlenir? Pratik işkembe temizleme yöntemi ve püf noktaları

Sakatat severler Kurban Bayramı’nın ilk gününün sona ermesiyle birlikte işkembe temizliği ve tarif arayışlarına başladı. Kelleden sonra en çok sevilen sakatatlardan işkembenin temizlik aşaması büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar bu kapsamda adım adım işkembe temizleme yöntemini araştırıyor. İşte detaylar.

İŞKEMBE NASIL TEMİZLENİR?

Tüketime uygun olması için geviş getiren inek, dana, kuzu ya da koyun gibi hayvanların kurallara göre kesilmesi ve işkembe bölümünün iyi şekilde temizlenmesi gerekir. Çünkü işkembenin ilk hali tüketime uygun değildir. İşkembe temizlemek bu anlamda özenli bir işleve ihtiyaç duyabilir. İşte işkembe temizleme adımları:

Tüm Kirini Soğuk Suyla Arındırın

Dana ve kuzu işkembe nasıl temizlenir diyenler için her iki türün de temizlik yönteminin aynı olduğunu ifade edelim. Öncelikle işkembeyi musluk suyu altında bolca suyla güzelce yıkayın. Bu aşamada ilk kirini kabaca almış olacaksınız. Ortalama 5 dakika boyunca musluk suyu altında yıkayarak işkembeyi detaylı temizlik için hazır hale getirmiş olacaksınız.

Tortuları Kirleri Kaya Tuzuyla Kazıyın

Birçok kişi tuzla işkembe nasıl temizlenir diye düşünmekte. Tuz olarak kaya tuzu kullanmanız daha pratik temizlik sağlayacaktır. Suda kirlerini arındırdığınız işkembenin her iki yönünü 1 avuç kaya tuzuyla güzelce ovun. Bu işlem sayesinde işkembe derisinin içinde hapsolmuş kirleri aşındırmış olacaksınız. Her iki yüzeyi de güzelce kaya tuzuyla ovduktan sonra diğer işleme geçebilirsiniz.

Kazıma İşlemine Bıçakla Devam Edin

Şimdi de kaya tuzunu ve kirleri güzelce işkembeden uzaklaştırın. Bu işlem için kalın ve geniş yapılı bıçak kullanmanız önerilir. Bıçağın rahat yüzüyle kaya tuzunu deriden silin. Bu aşamada işkembe derisinde bulunan kirleri de ince tabaka halinde kazımış olacaksınız. Tüketime uygun hale getirmek için işkembe derinin kıyısını ve ortasını güzelce tuzdan arındırın.

Ön Yıkamayı Beyaz Sirkeyle Yapın

İşkembe nasıl temizlenir en kolay nasıl yapılır diyenler evinde mutlaka beyaz sirke bulundurmalıdır. Beyaz sirkenin kokusu da çok hafif olduğu için işkembede koku bırakmadan temizlik sağlar. Kaya tuzu aşamasından sonra işkembenin her yerine beyaz sirke dökün. Beyaz sirke var olan mikropları temizleyerek güvenli bir işkembe elde edilmesine yardım edecektir. Dilerseniz işkembeyi beyaz sirke dolu bir kap içinde 10 dakika bekletebilirsiniz.

Karbonatlı Sıcak Suda Bekletin

Karbonatla işkembe nasıl temizlenir sorusuna yanıt vermeye geldik. Karbonat kullanarak işkembe temizlemek için az önce belirttiğimiz tüm işlemleri yapmanız önerilir. Ardından bir tencere içinde sıcak su hazırlayın. Suyun içine işkembeyi atın ve üzerine 1 yemek kaşığı karbonat dökün. Tüm karbonatı işkembe derisine yedirmek için tahta kaşıkla tencereyi karıştırın. Bu yöntem için işkembenin karbonatlı suyun içinde 20 dakika kadar beklemesi gerekir. Karbonatlı suda bekleyen işkembeyi arındırma aşamasına geçebilirsiniz.

Karbonatlı Suyu İşkembeden Arındırın

Şu ana kadar işkembenin tertemiz olması için birçok adımı geçtiniz. Şimdi de karbonatlı suyun işkembeden arınması için kolları sıvama zamanı. Musluk suyu altında tüm işkembeyi birkaç defa yıkayın ve durulayın. Süzgeçte bekleterek suyunun süzülmesini sağlayın. Suyunu bırakan işkembeyi, çorbalık ya da yahnilik olacak şekilde doğrayın. Doğrama aşamasında gözünüze çarpan rahatsız edici bölgeleri atabilirsiniz.

Doğranan İşkembeyi Son Kez Sudan Geçirin

İşkembe parçalarını son defa sudan geçirebilirsiniz. Bu adım özellikle öneriliyor; çünkü doğrama esnasında bıçağa ve doğrama tahtasına temas eden bölgeler oluyor. Her yönüyle tertemiz bir işkembe yemek için doğradıktan sonra 1-2 defa sudan geçirip süzmeyi tercih edebilirsiniz.







